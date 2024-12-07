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Украинские морские дроны уничтожили российские наблюдательные системы возле Крыма – видео

10:37, 7 декабря 2024
ВМС ВСУ нанесли удар по российским платформам в Черном море.
Украинские морские дроны уничтожили российские наблюдательные системы возле Крыма – видео
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Подразделение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины осуществило прицельные удары по российским системам наблюдения, расположенных на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Благодаря точным ударам морских беспилотников были уничтожены важные российские наблюдательные системы. Неижпапа подчеркнул, что операция стала очередным этапом борьбы с агрессором в Черном море.

«Оккупанты не останутся на нашей территории - достанем их везде», - отметил командующий, подтвердив эффективность действий украинских военных.

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