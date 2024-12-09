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В оккупированном Донецке взорвался автомобиль начальника Оленовской колонии Евсюкова, видео

10:53, 9 декабря 2024
В результате взрыва Сергей Евсюков погиб, а его жена находится в тяжелом состоянии.
В оккупированном Донецке взорвался автомобиль начальника Оленовской колонии Евсюкова, видео
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Во временно оккупированном Донецке взорвали внедорожник, в котором, вероятно, находились начальник Оленовской колонии Сергей Евсюков и его жена. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«После взрыва автомобиля в Донецке погиб начальник Оленовской колонии «ДНР» Сергей Евсюков. Также пострадала его жена – ей оторвало ногу, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии», – отметил Андрющенко.

РосСМИ указывают, что взрыв прогремел на улице Университетской.

В сети также опубликовали видео с места происшествия. На нем виден поврежденный автомобиль. Больше всего от взрыва пострадало водительское место.

По предварительной информации, под днище Toyota Land Cruiser был заложен пластид – примерно 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как известно, в Оленовской колонии содержатся украинские пленные. Именно там 29 июля 2022 года российские оккупанты совершили теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских защитника.

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Донецк автомобиль

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