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Выдавал себя за Иванку — мужчина с паспортом женщины пытался выехать за границу, фото

15:23, 9 декабря 2024
Чтобы убедить пограничников в том, что он действительно женщина, путешественник предъявил даже свидетельство о рождении.
Выдавал себя за Иванку — мужчина с паспортом женщины пытался выехать за границу, фото
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На пункте пропуска «Ягодин» пограничники остановили мужчину, который выдавал себя в жену, используя поддельные документы. Об этом сообщила Госпогранслужба.

«Во время проверки поезда в Холм один из пассажиров предоставил паспорт гражданки Украины на имя Иванко. Однако внешность пассажира слишком напоминала мужскую», - говорится в сообщении.

Чтобы убедить пограничников, что он действительно женщина, путешественник предъявил свидетельство о рождении, якобы полученном повторно после смены имени и пола.

После дополнительной проверки путник понял, что пора признаваться: он, 25-летний мужчина, никаких операций не проводил и даже не планировал, а только хотел пересечь границу.

В Госпогранслужбе добавили, что об обнаружении признаков уголовного правонарушения была уведомлена Нацполиция, а также за попытку незаконного пересечения государственной границы составлен админпротокол.

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Государственная пограничная служба

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