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Ко Дню Святого Николая в Шестом ААС состоялось благотворительный спектакль по мотивам произведения «За двумя зайцами», фото

18:25, 9 декабря 2024
Зрителями спектакля стали пострадавшие в результате войны дети-вынужденные переселенцы из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Ко Дню Святого Николая в Шестом ААС состоялось благотворительный спектакль по мотивам произведения «За двумя зайцами», фото
Источник фото: Шестой ААС
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Ко Дню Святого Николая 5 декабря в Шестом апелляционном административном суде состоялась премьера благотворительного спектакля по мотивам произведения Михаила Старицкого «За двумя зайцами», зрителями которого стали пострадавшие в результате войны дети-вынужденные переселенцы из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В зале присутствовало около 60 маленьких зрителей, которые после спектакля получили сладкие подарки от Святого Николая.

По завершению спектакля выступила председатель Шестого ААС, Елена Кузьмишина, которая поздравила всех с предстоящими праздниками и поблагодарила героев спектакля за невероятные эмоции и возможность погрузиться в новогоднюю праздничную атмосферу.

В рамках спектакля совместно с БФ «Волонтерский Дом» организован благотворительный сбор, в результате которого совместными усилиями были собраны средства на восстановление ментального здоровья детей, пострадавших в результате российской агрессии, в зимнем лагере в Закарпатье.

«Руководство и коллектив Шестого ААС искренне благодарит всех присутствующих и надеется, что нам удалось в такие сложные времена создать праздничную атмосферу и подарить радость нашему подрастающему поколению украинцев. Ведь дети – это наше будущее», - заявили в суде.

Источник фото: Шестой ААС

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