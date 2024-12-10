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Банки не должны требовать дополнительных разрешений на раскрытие информации за кэшбек и 1000 гривен зимней єПідтримки

14:08, 10 декабря 2024
Минэкономики уточнило объем раскрытия банковской тайны от участников зимней єПідтримки и Нацкешбека.
Банки не должны требовать дополнительных разрешений на раскрытие информации за кэшбек и 1000 гривен зимней єПідтримки
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Министерство экономики направило украинским банкам разъяснение о нецелесообразности чрезмерных требований по раскрытию банковских данных при реализации государственных программ «Зимняя єПідтримка» и «Национальный кэшбек».

Программа «Зимняя єПідтримка»

Средства по программе «Зимняя е Поддержка» в размере 1000 гривен зачисляются на карту Национальный кэшбек, которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы.

«Если гражданин не заинтересован участвовать в программе «Национальный кэшбек» и планирует использовать эту карточку только для получения средств по программе «Зимняя єПідтримка», банки не должны требовать согласия на раскрытие информации о транзакциях с личных счетов или другие не касающиеся персональных данных. непосредственно выплаты», — подчеркнули в Минэкономики.

Закрыть банковскую карточку Национальный кэшбек или отозвать предоставленное разрешение граждане могут в любой момент. Для этого следует обратиться к поддержке банка.

В своем письме Министерство экономики обращается к банкам о приведении своих договоров с клиентами и других документов в соответствие с предоставленными разъяснениями.

Программа «Национальный кэшбек»

Для начисления пользователю кэшбека 10% за покупку украинских товаров по программе «Национальный кэшбек» правительство нуждается в данных исключительно о транзакциях, касающихся покупки или возврата соответствующих товаров. Это товары, участвующие в программе, купленные в торговых заведениях, участвующие в программе.

«Разрешение на передачу данных о транзакциях за эти покупки участник программы предоставляет в случае заинтересованности участвовать в ней. Информация об указанных платежных операциях является основанием для начисления кэшбека за конкретные покупки.

Данных о других транзакциях для реализации программы «Национальный кэшбек» правительство не требует и не спрашивает у банков. Министерство экономики в письме к банкам подчеркивает, что требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных нецелесообразны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали, что в программу Доступные лекарства добавили новые препараты и позволили покупать лекарства за средства зимней єПідтримки.

Как известно, с 4 декабря «Укрпочта» начала выплаты 1000 гривен пенсионерам и людям с инвалидностью по программе «Зимняя поддержка». Если оформить помощь в Укрпочте, то потратить ее можно будет только в пределах услуг почтового оператора.

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