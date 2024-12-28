Полиция Киевщины отреагировала на видео, в котором работник ТЦК кулаком разбил лобовое стекло автомобиля

В полиции заявили, что водитель «совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто».

Полиция Киевской области сообщила, что начала служебное расследование по факту инцидента в столичном регионе, во время которого работник ТЦК разбил лобовое стекло автомобиля мужчины.

В пресс-службе полиции области заявили, что во время проверки военно-учетных документов, водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.

«Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь», - сообщили в полиции.

Также там добавили, что по выявленному факту руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области приступило к проведению служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.

Отметим, 28 декабря в соцсетях начало распространяться видео, на котором зафиксировано, как работник ТЦК на одном из блокпоста разбивает лобовое стекло автомобиля во время проверки документов в сопровождении полиции. Известно, что событие произошло еще 26 декабря, но огласке приобрело только сейчас.

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