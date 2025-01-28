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В центре Киева демонтировать памятник Ивану Павлову, фото

09:42, 28 января 2025
Возле Александровской больницы коммунальщики демонтировали памятник Ивану Павлову.
В центре Киева демонтировать памятник Ивану Павлову, фото
Источник фото: dtc.kyivcity.gov.ua
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В Печерском районе Киева возле Александровской больницы коммунальщики демонтировали памятник российскому физиологу Ивану Павлову. Об этом сообщили в департаменте территориального контроля Киева.

Демонтаж проходит в соответствии с решением Киевского горсовета относительно перечня объектов, подлежащих устранению из публичного пространства города Киева. Демонтированный памятник хранится на специальной площадке для бесхозного имущества.

В дальнейшем он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А.К. Антонова, где хранятся другие демонтированные объекты.

Как указывают в департаменте, с 2022 года коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» уже демонтировало 59 объектов, включая памятник Щорсу. Всего по состоянию на конец января 2025 года в Киеве было убрано 118 таких объектов.

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Киев Киевсовет

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