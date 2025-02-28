В Киеве наказали водителя маршрутки, который проехал перекресток на красный сигнал светофора — видео

В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.

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В Киеве наказали водителя маршрутного транспортного средства, который проехал перекресток на запретный красный сигнал светофора. Видео с нарушителем было опубликовано в сети.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы установили и разыскали нарушителя. С водителем провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Полиция призвала водителей водить ответственно и соблюдать ПДД.

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