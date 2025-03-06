В Киеве водитель врезался в дорожный знак и ограждение, фото

Прибор Drager показал 1,32 промилле алкоголя.

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В столице ночью в Шевченковском районе автомобиль Audi повредил дорожный знак и въехал в металлическое ограждение. Авто обнаружили патрульные.

Как отмечается, инспекторы убедились, что водитель не пострадал, и, общаясь с ним, заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти проверку на состояние опьянения с помощью алкотестера Drager, в результате чего прибор показал 1,32 промилле алкоголя.

Инспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на него соответствующие административные материалы. Далее решение по делу примет суд.

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