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В полиции Киева показали, как нарушение ПДД может призвести к ДТП – видео

07:00, 7 марта 2025
Оба участника ДТП нарушили правила дорожного движения, установили патрульные.
В полиции Киева показали, как нарушение ПДД может призвести к ДТП – видео
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В Патрульной полиции Киева опубликовали видео с примером того, как нарушение ПДД может привести к ДТП.

Так, на днях произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и Peugeot в Оболонском районе.

По предварительной информации патрульных, оба водителя нарушили ПДД. Водитель автомобиля Peugeot проехал на запрещающий сигнал светофора, а водитель Mercedes, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении транспортному средству Peugeot.

В результате инспекторы составили на обоих водителей протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Дальнейшее решение по делу примет суд.

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ДТП ПДД Киев патрульная полиция

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