Делегации Украины и США начали встречу в Саудовской Аравии, фото и видео

В городе Джидда в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США.

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В Саудовской Аравии 11 марта начались переговоры между делегациями Украины и США. В городе Джидда уже встретились представители стран. Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

Американскую сторону представляют госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Волц, а украинскую: министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах. 10 марта он провел встречу с принцем Мухаммадом ибн Салманом в Саудовской Аравии.

Как известно, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о приостановлении США военной помощи Украине может быть решен во время переговоров в Саудовской Аравии.

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