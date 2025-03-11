В Киеве нашли минометную мину времен Второй мировой войны, фото

В Святошинском районе обнаружена минометная мина.

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В Святошинском районе Киева молодая пара во время прогулки в лесу случайно наткнулась на опасную находку – металлический предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает ГСЧС.

На место происшествия оперативно прибыли саперы. После обследования территории специалисты подтвердили, что это минометная мина калибра 50 мм, оставшаяся еще со времен Второй мировой войны.

Боеприпас был осторожно изъят и транспортирован на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.

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