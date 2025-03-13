В Киеве задержали водителя Mercedes, который катался на дверях правоохранителя, фото

На левом берегу Киева водитель Mercedes провез на дверце авто правоохранителя.

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В Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes, который катался на дверях полицейского. Инцидент произошел 11 марта в Днепровском районе.

Как указано, патрульные остановили водителя автомобиля Mercedes за нарушение ПДД, однако он агрессивно себя вел, нецензурно выражался и уехал с места, причинив патрульному телесные повреждения.

Правоохранители разыскали и задержали мужчину.

Относительно действий гражданина внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (Насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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