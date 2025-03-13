В Киеве задержали иностранца, который избил инспектора по парковке — видео

Мужчина избил инспектора, который хотел его оштрафовать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему иностранцу в умышленном нанесении побоев инспектору по парковке.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, во время составления инспектором протокола за парковку на пешеходном переходе водитель автомобиля Skoda Fabia напал на мужчину, нанеся ему несколько ударов по лицу и оскорбляя его словесно.

После этого водитель уехал с места конфликта, однако вскоре его задержали полицейские.

В прокуратуре добавили, что теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.