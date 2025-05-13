Из-за возгорания мусора в контейнерах в Киеве вспыхнул автомобиль, фото

В двух пластиковых контейнерах для бытовых отходов горел мусор, пламя перекинулось на автомобиль.

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В ночь на 13 мая в Днепровском районе столицы произошёл пожар возле пятиэтажного жилого дома. Как сообщили в ГСЧС, сигнал о возгорании на Харьковском шоссе поступил в 00:27.

На месте выяснилось, что во дворе горел мусор в двух пластиковых контейнерах для бытовых отходов, пламя перекинулось на припаркованный рядом автомобиль Mitsubishi. Пожар удалось ликвидировать в 00:48 на площади около 10 кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

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