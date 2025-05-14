В Сумской области разоблачили браконьеров, которые охотились на сурков из Красной книги — фото

Четверо местных жителей установили ловушки, однако сурков удалось спасти, а нарушителей — привлечь к ответственности.

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В Сумской области задержали охотников на редких животных из Красной книги. Четверо мужчин занимались незаконной охотой на сурков. Об этом сообщает региональная полиция.

Нарушителей выявили во время совместного патрулирования офицер полиции Роменского районного отдела и государственный инспектор охраны окружающей среды Государственной экологической инспекции Сумской области.

Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 25 до 35 лет.

По имеющимся данным, мужчины установили в природной зоне самодельные ловушки-петли, в которые попались четыре сурка — животных, охраняемых государством.

Животных удалось спасти и вернуть в их естественную среду обитания.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли транспорт нарушителей, а также орудия незаконной охоты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота). Сейчас продолжается досудебное расследование.

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