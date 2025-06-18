ГБР разоблачило депутатку-«бойцыцу», которая фиктивно служила в ВСУ и «прокачивала имидж»

ГБР разоблачило схему фиктивной службы в ВСУ: депутат облсовета проходила «службу» только на бумаге, чтобы улучшить политический имидж.

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о разоблачении схемы фиктивного прохождения военной службы, к которой была причастна депутат Днепропетровского областного совета. Как установило следствие, все действия женщины были направлены на создание положительного политического имиджа и незаконное получение бюджетных выплат.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемой, однако по данным источника «Украинской правды», речь идет о Марианне Мирошниченко.

На аудиозаписи, обнародованной ГБР, заместитель командира воинской части обращается к руководителю учебного центра, мол, в ближайшие дни к нему должна обратиться боец, вернее «бойцыца», местная депутатка, которая «должна показаться, а потом её нужно отпустить».

Как указывает ГБР, в 2023 году депутатка, стремясь «прокачать» свой авторитет среди избирателей и коллег, прошла военно-врачебную комиссию и была признана годной к службе. После этого её направили в учебный центр для прохождения базовой подготовки и присвоили звание «солдат».

Однако фактического обучения она не проходила. Как отмечают в ГБР, с помощью знакомого — заместителя командира одной из воинских частей — депутатка лишь числилась в списках военнослужащих. Её несколько раз привозил водитель в учебный центр для оформления документов, после чего она занималась личными делами.

Позже женщина «служила» в части того же знакомого. В документах её назначали то оператором взвода разведки беспилотников, то телефонистом, то членом коммуникационной группы штаба. Фактически же никакой службы не было, подчёркивают в Бюро.

Фиктивную военную историю разоблачили сотрудники ГБР. Установлено, что за время «службы» депутатка незаконно получила более 200 тысяч гривен, которые тратила на личные нужды.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: за уклонение от несения военной службы путём обмана, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Под подозрением оказался и начальник учебного центра — он подозревается в пособничестве в уклонении от военной службы тем же способом, совершённом при военном положении и по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, из-за подписания им расчётных ведомостей по выплате зарплат он подозревается в растрате чужого имущества путём злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении заместителю командира части и избрании всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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