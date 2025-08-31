Практика судов
  1. В Украине

У Днепре раскрыли и прекратили работу 11 мошеннических кол-центров, фото

19:25, 31 августа 2025
11 колл-центров работали под видом брокерских компаний и банковских служб.
Прокуроры Днепропетровской областной и окружных прокуратур прекратили деятельность 11 кол-центров, которые действовали в Днепре под видом брокерских компаний и банковских служб безопасности, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Часть из них работала по схеме «инвестиционной поддержки», предлагая гражданам вкладывать деньги в криптовалюту и обещая доходы от биржевых торгов. Другие представлялись сотрудниками банков и убеждали установить «защитное» мобильное приложение, через которое мошенники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и снимали средства со счетов.

Во время обысков изъято более 700 единиц техники, мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, поддельные печати и наличные. Всего в кол-центрах работали около 300 операторов. В настоящее время готовится ходатайство об аресте изъятого имущества.

Досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Правоохранители устанавливают всех причастных и идентифицируют потерпевших.

ОГП прокуратура полиция мошенник Днепр

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
