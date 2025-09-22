Владимир Зеленский подписал законопроект о спецправилах для резидентов Defense City

Президент подписал закон, который создает благоприятные условия для деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышает обороноспособность Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4578-IX (законопроект 13421 от 25.06.2025), направленный на поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса и усиление обороноспособности государства.

Документ упрощает таможенные процедуры для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.

Ожидается, что это позволит быстрее доставлять оружие, технику и комплектующие, минимизирует бюрократические задержки и будет способствовать увеличению производства.

Отдельно закон вводит специальные правила для резидентов индустриального парка «Defense City».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава налогового комитета Даниил Гетманцев отметил: речь идет о том, чтобы «сделать отечественный ОПК Great Again».

Таким образом, законопроектами 13420 и 13421 вводится правовой режим Defence City, который будет действовать до 1 января 2036 года – но не позже года вступления Украины в ЕС.

Вместо Перечня предприятий ОПК предусматривается Реестр Defence City, ведение которого будет обеспечивать Министерство обороны.

Эти предприятия-резиденты Defence City получат:

налоговые льготы:

• освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования

• освобождение от земельного налога

• освобождение от налога на недвижимость

• освобождение от экологического налога

• освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования • освобождение от земельного налога • освобождение от налога на недвижимость • освобождение от экологического налога упрощение таможенных процедур

упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения (без получения полномочий)

возможность установления Нацбанком особенностей валютного надзора и валютных операций

поддержку в процессе релокации и повышения защищенности производственных мощностей ОПК.

Требования к резидентам Defence City, процедуры и основания предоставления, прекращения и утраты этого статуса, а также порядок контроля будут регулироваться Законом «О национальной безопасности Украины».

Доля квалифицированного дохода резидента Defence City должна составлять не менее 75% общего дохода (кроме субъектов авиастроения, для которых – не менее 50%).

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала детали законопроекта о Defence City, принятого в первом чтении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.