Владимир Зеленский подписал законопроект о спецправилах для резидентов Defense City

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4578-IX (законопроект 13421 от 25.06.2025), направленный на поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса и усиление обороноспособности государства.
Документ упрощает таможенные процедуры для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.
Ожидается, что это позволит быстрее доставлять оружие, технику и комплектующие, минимизирует бюрократические задержки и будет способствовать увеличению производства.
Отдельно закон вводит специальные правила для резидентов индустриального парка «Defense City».
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава налогового комитета Даниил Гетманцев отметил: речь идет о том, чтобы «сделать отечественный ОПК Great Again».
Таким образом, законопроектами 13420 и 13421 вводится правовой режим Defence City, который будет действовать до 1 января 2036 года – но не позже года вступления Украины в ЕС.
Вместо Перечня предприятий ОПК предусматривается Реестр Defence City, ведение которого будет обеспечивать Министерство обороны.
Эти предприятия-резиденты Defence City получат:
Требования к резидентам Defence City, процедуры и основания предоставления, прекращения и утраты этого статуса, а также порядок контроля будут регулироваться Законом «О национальной безопасности Украины».
Доля квалифицированного дохода резидента Defence City должна составлять не менее 75% общего дохода (кроме субъектов авиастроения, для которых – не менее 50%).
Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала детали законопроекта о Defence City, принятого в первом чтении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.