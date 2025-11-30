  1. В Украине

В Киеве на Оболони нашли обломки дрона со взрывными устройствами, фото

13:55, 30 ноября 2025
Правоохранители ограничили доступ к лесному массиву и проводят контролируемый подрыв обнаруженных взрывных элементов.
В Киеве на Оболони нашли обломки дрона со взрывными устройствами, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У лесном массиве Оболонского района Киева правоохранители обнаружили обломки беспилотника, к которым были прикреплены взрывные устройства. Об этом сообщает столичная полиция.

Полиция временно ограничила доступ на территорию. На месте работают наряды полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые проведут контролируемый подрыв опасных боеприпасов.

В ведомстве предупреждают: взрывы, которые в ближайшее время могут услышать жители района, безопасны и происходят в рамках работы специалистов.

Правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными. Если горожане заметят предметы, похожие на те, что были обнаружены (внешне схожие с элементами БпЛА или взрывных механизмов), нельзя приближаться или прикасаться — они могут сдетонировать в любой момент.

В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно звонить по номерам 101, 102 или 112.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Киев шахеды дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]