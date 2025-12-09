«Туалетная схема» на 19,5 млн грн: экс-заместитель главы КГГА Петр Оленич получил подозрение — СМИ

В НАБУ сообщили, что в 2023–2024 годах подозреваемые обеспечили регистрацию на подставных лиц «строений», которые будто бы были построены еще в начале 90-х.

НАБУ и САП объявили новые подозрения в рамках операции «Чистый город» по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Речь идет о бывшем заместителе главы Киевской городской государственной администрации и его сообщнике, которые совершили покушение на завладение двумя земельными участками в столице с использованием так называемой «туалетной схемы». Об этом сообщили в НАБУ.

За информацией УНН, речь может идти о Петре Олениче.

В 2023–2024 годах подозреваемые обеспечили регистрацию на подставных лиц «строений», которые якобы были построены еще в начале 90-х.

Эти «объекты» затем приобрели подконтрольные общества, которые обратились в Киевский городской совет с заявлениями о формировании земельных участков для обслуживания «строений» и передаче этих участков в их пользование.

«Чтобы закрепить право на землю, подозреваемые совместно с депутатом Киевского городского совета, главой земельной комиссии, организовали строительство на ней примитивных сооружений, так называемых „туалетов“, изготовление технических паспортов и регистрацию права собственности на них.

Кроме того, они выплачивали средства неустановленным представителям правоохранительных и контролирующих органов, чтобы те закрывали глаза на самовольное строительство», — заявили в НАБУ.

Соучастники схемы вели детальный учет расходов: в соответствующих таблицах фиксировали источники финансирования, суммы и направления.

В Бюро добавили, что сумма потенциального ущерба территориальной громаде Киева составляет более 19,5 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему с участием заместителя главы КГГА Петра Оленича, заместителя руководителя КП «Киевблагоустрий» Алексея Мушты и заместителя директора КП «Спецжитлофонд» Юрия Леонова. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений должностных лиц КГГА на фоне новостей о земельной коррупции в столице.

НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ячейках обнаружили большую сумму денежных средств: более 6,4 млн долл. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Также мы писали, что ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и должностных лиц Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и ещё четырёх подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен.

