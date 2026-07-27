Подписали 14-месячный контракт с ВСУ, но передумали — можно ли сразу перейти на двухлетний

Для этого необходимо выполнить ключевое требование о прохождении службы в боевом подразделении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие, заключившие 14-месячный контракт, не могут сразу перейти на двухлетний. Такая возможность появляется только после выполнения одного из основных условий — не менее года службы в боевом подразделении.

При каком условии можно заключить новый контракт

Переподписать контракт на два года военнослужащий сможет только после выполнения основного условия 14-месячного контракта — прохождения не менее 12 месяцев службы в боевом подразделении.

После этого он будет иметь право:

заключить новый двухлетний контракт;

перевестись на другую должность;

перейти в другую воинскую часть.

Что советуют в ТЦК

В Житомирском областном ТЦК и СП рекомендуют тем, кто планирует прохождение военной службы по контракту, заранее учитывать эти условия и выбирать формат контракта, который наиболее соответствует их планам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.