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Запретят ли палатки и матрасы в метро Киева во время тревог: какие штрафы предлагали и разрешает ли это закон

14:31, 2 августа 2026
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В Киеве предлагали запретить палатки, матрасы и надувные кровати в метро во время воздушных тревог, а также ввести штраф в 5 тысяч гривен.
Запретят ли палатки и матрасы в метро Киева во время тревог: какие штрафы предлагали и разрешает ли это закон
фото: Телеграф
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В начале июня в Киеве возникла дискуссия по поводу использования туристических палаток и других крупногабаритных средств для отдыха на станциях метро, которые во время воздушных тревог используются как укрытия.

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Часть киевлян высказала мнение, что палатки, надувные кровати и большие матрасы занимают значительную часть пространства, из-за чего другим людям становится сложнее разместиться в укрытии.

На фоне этих обсуждений на сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию №14277 с предложением запретить использование туристических палаток, надувных кроватей, больших матрасов и других громоздких средств для сна на станциях столичного метро во время воздушных тревог. Однако инициатива не получила необходимой поддержки.

Автор обращения отмечала, что площадь, которую занимает одна палатка или большой матрас, могла бы использоваться значительно эффективнее. По ее словам, вместо одного-двух человек там могли бы разместиться от четырех до десяти человек. По ее мнению, из-за этого пожилые люди, беременные женщины, семьи с детьми и другие посетители укрытия нередко вынуждены сидеть на лестницах, в переходах или у входа на станцию.

В петиции предлагалось ввести официальный запрет на использование туристических палаток, надувных кроватей, матрасов и других крупногабаритных конструкций, ограничивающих свободное пространство платформ и проходов. Кроме того, автор выступала за введение административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч гривен с конфискацией такого имущества, а также за предоставление сотрудникам полиции и дежурным по станциям полномочий контролировать соблюдение этих требований, требовать убрать конструкции и составлять административные материалы в отношении нарушителей.

В то же время была зарегистрирована и альтернативная петиция, которая также не набрала достаточного количества голосов — ее поддержали лишь 592 человека. Ее автор призвал не вводить полный запрет, а урегулировать порядок использования палаток и средств для сна в метро, прежде всего для семей с детьми, людей с инвалидностью и пожилых граждан.

В частности, предлагалось установить четкие правила размещения таких конструкций: определить максимально допустимые размеры, запретить их установку на путях эвакуации, лестницах эскалаторов и в местах интенсивного движения пассажиров, а также, по возможности, обустроить отдельные зоны для семей с детьми.

Ранее в КП «Киевский метрополитен» подчеркивали, что личные вещи граждан во время пребывания в укрытии не должны препятствовать свободному передвижению людей, работе станции или использованию эвакуационных путей. На предприятии также призвали посетителей укрытий соблюдать взаимное уважение, ответственно относиться к использованию общего пространства и учитывать потребности других людей.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, действительно ли в метро можно находиться с матрасом и палаткой. В украинском законодательстве отсутствует прямая норма, которая отдельно разрешала бы или запрещала использование туристических палаток или матрасов в метрополитене во время воздушной тревоги. Вместе с тем правовой режим пребывания в укрытиях и защитных сооружениях определяется комплексом нормативных актов, в частности Постановлением Кабинета Министров Украины №138 от 10 марта 2017 года «Об утверждении Порядка использования защитных сооружений гражданской защиты», а также Законом Украины «О гражданской защите населения».

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Киев штраф / штрафы петиция метро

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