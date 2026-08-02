50 дней осталось до завершения упрощенной программы возвращения после СОЧ — Минобороны
У военнослужащих, находящихся в СОЧ, осталось 50 дней до завершения упрощенной программы возвращения. Об этом напомнил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.
«Я надеюсь, этот пост найдет тех, кому это сейчас нужно. Тех, у кого СОЧ было зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно и кто хочет вернуться.
50 дней осталось до завершения упрощенной программы возвращения после СОЧ. До 20 сентября успейте принять правильное решение», — заявил он.
Человек сможет:
- выбрать новую воинскую часть из перечня более чем 70 эффективных подразделений;
- без БРЭЗов — вы прибываете непосредственно в воинскую часть;
- при этом контактировать с предыдущим подразделением не нужно;
- указать желаемое направление службы, предыдущий опыт и навыки. Все это учитывают рекрутеры при подборе для вас должности.
«У каждого были свои причины уйти в СОЧ.
Сейчас у вас есть шанс вернуться к своей борьбе. Мы здесь не для того, чтобы вас осуждать, напротив, более 70 наиболее эффективных подразделений готовы принять вас к себе», — добавил он.
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