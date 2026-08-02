50 дней осталось до завершения упрощенной программы возвращения после СОЧ — Минобороны

Военнослужащие после СОЧ смогут выбрать более 70 подразделений.

Фото: volynnews.com

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У военнослужащих, находящихся в СОЧ, осталось 50 дней до завершения упрощенной программы возвращения. Об этом напомнил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

«Я надеюсь, этот пост найдет тех, кому это сейчас нужно. Тех, у кого СОЧ было зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно и кто хочет вернуться.

50 дней осталось до завершения упрощенной программы возвращения после СОЧ. До 20 сентября успейте принять правильное решение», — заявил он.

Человек сможет:

выбрать новую воинскую часть из перечня более чем 70 эффективных подразделений;

без БРЭЗов — вы прибываете непосредственно в воинскую часть;

при этом контактировать с предыдущим подразделением не нужно;

указать желаемое направление службы, предыдущий опыт и навыки. Все это учитывают рекрутеры при подборе для вас должности.

«У каждого были свои причины уйти в СОЧ.

Сейчас у вас есть шанс вернуться к своей борьбе. Мы здесь не для того, чтобы вас осуждать, напротив, более 70 наиболее эффективных подразделений готовы принять вас к себе», — добавил он.

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