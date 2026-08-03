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Женщина из Николаевской области стала рекордсменкой среди должников за коммуналку — 15 дел за год

22:18, 3 августа 2026
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Женщина 1952 года рождения получила 15 новых производств за год за долги за электроэнергию.
Женщина из Николаевской области стала рекордсменкой среди должников за коммуналку — 15 дел за год
Фото: Наталя Слинкина
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В этом году из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги открыли 108 561 исполнительное производство. Около 65% из них остаются открытыми и непогашенными — это 70 206 дел.

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По информации Опендатабот, именно эти производства составляют 9% от всех долгов за коммунальные услуги, которые сейчас содержатся в Едином реестре должников.

Всего в Реестре находится 829 768 долгов за коммунальные услуги. При этом 62% из них уже завершены. Однако это не всегда означает, что задолженность погашена — исполнители могут завершить производство из-за невозможности взыскания или по другим причинам. В таких случаях записи о долгах продолжают оставаться в реестре.

Отдельные коммунальные долги могут оставаться открытыми годами. Самые старые открытые исполнительные производства находятся в Реестре уже более 9 лет. Одно из них открыто на женщину из Черниговской области из-за задолженности за теплоснабжение, другое — за водоснабжение и водоотведение мужчины из Львовской области.

Больше всего новых долгов за коммуналку в этом году в:

• Харьковской области — 22 171, или 20% от всех новых дел.
• Днепропетровской области — 19 636 производств (18%).
• Николаевской области — 12 841 производство (12%).

Чаще всего украинцы накапливают долги за теплоснабжение — такие производства составляют 43% от всех новых дел в 2026 году. Еще 18% приходится на долги за водоснабжение. Далее — жилищное обслуживание (12%), газоснабжение (11%) и энергоснабжение (9%).

Наибольшая доля новых долгов приходится на людей в возрасте 46–60 лет — 35% всех новых производств. Еще четверть приходится на пенсионеров. Почти столько же задолжали украинцы в возрасте 36–45 лет (24%).

Наибольшее количество новых производств в течение года получила женщина 1952 года рождения из Николаевской области — 15 дел, все они касались долгов за электроснабжение. Пять производств уже завершены, однако записи о них до сих пор остаются в Реестре.

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долг ЖКП коммунальные услуги

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