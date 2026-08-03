Штрафы ТЦК можно оплатить онлайн со скидкой 50%: как это сделать через Резерв+
Военнообязанные, которые допустили отдельные нарушения правил воинского учета, могут подать заявление о признании нарушения и оплатить административный штраф без личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для этого в приложении «Резерв+» доступен специальный сервис, который позволяет оформить заявление, подписать его через «Дію» и после вынесения постановления оплатить штраф онлайн. При этом законом предусмотрен льготный период, в течение которого штраф можно оплатить со скидкой 50%.
Какие штрафы можно оплатить онлайн в «Резерв+»
В приложении «Резерв+» доступна онлайн-оплата штрафов за нарушение правил воинского учета, если они возникли по следующим причинам:
- неявка по повестке;
• непостановка на воинский учет по новому адресу;
• непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);
• непостановка на воинский учет по месту пребывания в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
• непостановка на воинский учет;
• непостановка на воинский учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;
• отсутствие на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
• непредоставление во время мобилизации имущества (зданий, сооружений или транспортных средств) в случаях, предусмотренных законодательством.
Как оплатить штраф через приложение «Резерв+»
В ТЦК подчеркивают: для оплаты штрафа необходимо выполнить несколько последовательных шагов:
- Открыть Google Play или App Store и проверить, установлена ли последняя версия приложения «Резерв+». Если доступно обновление, его необходимо установить.
- Перейти в раздел «Сервисы» и выбрать пункт «Штрафы».
- Нажать «Начать», после чего обновить страницу, проведя пальцем вниз. Затем необходимо выбрать из списка соответствующее нарушение и нажать «Создать заявление».
- Проверить правильность всех данных в заявлении и нажать «Подтвердить».
- Нажать «Подписать» и перейти в приложение «Дія», чтобы подписать заявление с помощью Дія.Підпису.
- Дождаться рассмотрения заявления и его подписания начальником ТЦК и СП.
- После получения постановления об административном правонарушении нажать «Оплатить» и выбрать опцию «Оплатить онлайн».
Какой срок для оплаты штрафа и сколько придется заплатить
После подписания постановления об административном правонарушении начинает действовать 20-дневный льготный период.
Если штраф будет оплачен в течение этого срока, его размер составит 8 500 гривен, что соответствует 50% от полной суммы.
Начиная с 21-го дня после подписания постановления необходимо оплатить полный штраф в размере 17 000 гривен.
Если штраф не будет оплачен в установленный законом срок, материалы передаются в органы государственной исполнительной службы для принудительного взыскания. В таком случае сумма взыскания составит 34 000 гривен.
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