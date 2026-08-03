Штрафы ТЦК можно оплатить онлайн со скидкой 50%: как это сделать через Резерв+

Подать заявление, подписать документы и оплатить штраф можно без личного посещения ТЦК, а в течение 20 дней действует скидка 50%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнообязанные, которые допустили отдельные нарушения правил воинского учета, могут подать заявление о признании нарушения и оплатить административный штраф без личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для этого в приложении «Резерв+» доступен специальный сервис, который позволяет оформить заявление, подписать его через «Дію» и после вынесения постановления оплатить штраф онлайн. При этом законом предусмотрен льготный период, в течение которого штраф можно оплатить со скидкой 50%.

Какие штрафы можно оплатить онлайн в «Резерв+»

В приложении «Резерв+» доступна онлайн-оплата штрафов за нарушение правил воинского учета, если они возникли по следующим причинам:

неявка по повестке;

• непостановка на воинский учет по новому адресу;

• непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

• непостановка на воинский учет по месту пребывания в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

• непостановка на воинский учет;

• непостановка на воинский учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;

• отсутствие на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

• непредоставление во время мобилизации имущества (зданий, сооружений или транспортных средств) в случаях, предусмотренных законодательством.

Как оплатить штраф через приложение «Резерв+»

В ТЦК подчеркивают: для оплаты штрафа необходимо выполнить несколько последовательных шагов:

Открыть Google Play или App Store и проверить, установлена ли последняя версия приложения «Резерв+». Если доступно обновление, его необходимо установить. Перейти в раздел «Сервисы» и выбрать пункт «Штрафы». Нажать «Начать», после чего обновить страницу, проведя пальцем вниз. Затем необходимо выбрать из списка соответствующее нарушение и нажать «Создать заявление». Проверить правильность всех данных в заявлении и нажать «Подтвердить». Нажать «Подписать» и перейти в приложение «Дія», чтобы подписать заявление с помощью Дія.Підпису. Дождаться рассмотрения заявления и его подписания начальником ТЦК и СП. После получения постановления об административном правонарушении нажать «Оплатить» и выбрать опцию «Оплатить онлайн».

Какой срок для оплаты штрафа и сколько придется заплатить

После подписания постановления об административном правонарушении начинает действовать 20-дневный льготный период.

Если штраф будет оплачен в течение этого срока, его размер составит 8 500 гривен, что соответствует 50% от полной суммы.

Начиная с 21-го дня после подписания постановления необходимо оплатить полный штраф в размере 17 000 гривен.

Если штраф не будет оплачен в установленный законом срок, материалы передаются в органы государственной исполнительной службы для принудительного взыскания. В таком случае сумма взыскания составит 34 000 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.