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Когда товары можно вернуть в Украину без уплаты пошлины: главные условия реимпорта

16:29, 3 августа 2026
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Режим реимпорта позволяет вернуть отдельные товары в Украину без уплаты таможенных платежей, однако для этого необходимо выполнить ряд требований законодательства.
Когда товары можно вернуть в Украину без уплаты пошлины: главные условия реимпорта
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Возврат товаров, которые ранее были вывезены за пределы Украины, не всегда означает повторное прохождение полной таможенной процедуры и уплату таможенных платежей.

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В ряде случаев законодательство позволяет воспользоваться таможенным режимом реимпорта, который дает возможность вернуть такие товары в свободное обращение на территории Украины на льготных условиях. Вместе с тем для этого необходимо соблюдать установленные сроки, подтвердить происхождение товаров и выполнить ряд других требований, предусмотренных Таможенным кодексом Украины. Об особенностях применения этого режима напомнили в Харьковской таможне.

Что такое таможенный режим реимпорта

Правовые основы применения таможенного режима реимпорта определены главой 14 Таможенного кодекса Украины, в частности статьями 77, 78 и 80.

В соответствии со статьей 77 Таможенного кодекса Украины, реимпорт — это таможенный режим, при котором товары, ранее вывезенные за пределы таможенной территории Украины, возвращаются и выпускаются в свободное обращение без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

При этом товары могут быть ввезены непосредственно из-за границы, находиться под таможенным контролем либо быть помещены в другой таможенный режим до оформления реимпорта.

Какие товары можно поместить в режим реимпорта

Согласно статье 78 Таможенного кодекса Украины, режим реимпорта может применяться к товарам, которые ранее были вывезены из Украины в одном из следующих таможенных режимов:

  • временный вывоз — если товары возвращаются до окончания установленного срока и находятся в том же состоянии, в котором были вывезены, за исключением естественного износа или изменений, возникших во время транспортировки либо хранения;
  • переработка за пределами таможенной территории Украины — если товары возвращаются в первоначальном состоянии до окончания срока действия данного таможенного режима;
  • экспорт (окончательный вывоз) — если товары возвращаются экспортеру из-за невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий внешнеэкономического договора или по другим обстоятельствам, препятствующим исполнению договора.

При возврате товаров после экспорта должны быть выполнены дополнительные условия:

  • товары должны быть возвращены не позднее чем через шесть месяцев с даты экспорта;
  • они должны сохранить свое первоначальное состояние, за исключением естественных изменений, которые могли возникнуть во время транспортировки, хранения или эксплуатации, если именно во время эксплуатации были выявлены их недостатки.

В каких случаях реимпорт также возможен

В таможне обратили внимание, что товары могут быть помещены в режим реимпорта даже в ряде особых случаев.

В частности, это возможно, если за пределами Украины в отношении товаров проводились работы по обеспечению их сохранности, техническому обслуживанию или ремонту, при условии, что такая необходимость возникла уже во время пребывания товаров за границей.

Также режим реимпорта может применяться, если состояние товаров изменилось вследствие аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы, однако такие обстоятельства должны быть надлежащим образом официально подтверждены.

Кроме того, законодательство допускает реимпорт не всей экспортированной партии, а лишь ее части.

Какие требования необходимо выполнить для оформления реимпорта

Для помещения товаров в таможенный режим реимпорта лицо, ответственное за их оформление, должно:

  • соблюдать установленные законодательством сроки возврата товаров;
  • подать в таможенный орган необходимый пакет документов;
  • предоставить документы и сведения, позволяющие идентифицировать товары.

Какой статус имеют товары после реимпорта

Порядок определения статуса товаров после их возврата регулируется статьей 80 Таможенного кодекса Украины.

Так, украинские товары, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в режиме реимпорта, сохраняют статус украинских товаров.

В то же время иностранные товары, которые были реимпортированы после экспорта в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 78 Таможенного кодекса Украины, после выпуска в свободное обращение приобретают статус украинских товаров.

Официальным подтверждением украинского статуса таких товаров является таможенная декларация, по которой они были выпущены в свободное обращение.

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таможня

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