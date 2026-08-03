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Пенсионный фонд не засчитывает заграничный стаж: почему украинцы годами ждут пенсию и как решить проблему

13:29, 3 августа 2026
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Годы официальной работы заграницей могут отнести к страховому стажу для назначения пенсии в Украине, но только при наличии надлежаще оформленных подтверждающих документов.
Пенсионный фонд не засчитывает заграничный стаж: почему украинцы годами ждут пенсию и как решить проблему
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Украинцы, которые официально работали за границей, могут засчитать этот период в страховой стаж для назначения пенсии в Украине. Однако для этого необходимо предоставить подтверждающие документы, а в отдельных случаях их проверка может занять больше времени из-за международного обмена информацией.

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Стаж, приобретенный за границей, учитывается при определении права на пенсию по возрасту в соответствии с постановлением Кабинета Министров №562. При этом он не влияет на размер украинской пенсии — выплаты рассчитываются исключительно с учетом страховых взносов, уплаченных в Украине.

Для зачета зарубежного стажа необходимо предоставить:

  • официальную справку или выписку из пенсионного органа страны, где человек работал;
  • документ с указанием периодов работы;
  • подтверждение уплаты страховых взносов;
  • нотариально заверенный перевод документов на украинский язык;
  • паспорт и другие документы, необходимые для назначения пенсии.
  • Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями украинского законодательства, в частности содержать апостиль, если это необходимо.

Если Пенсионному фонду не хватает подтверждений или возникают сомнения относительно представленных документов, он может обратиться через Министерство иностранных дел к компетентным органам другого государства. Ожидание официального ответа может существенно увеличить срок рассмотрения заявления.

Чтобы избежать задержек, в Пенсионном фонде рекомендуют заранее проверить правильность оформления всех документов, предоставить полный пакет подтверждений и официальный перевод на украинский язык.

Если рассмотрение заявления затягивается, стоит обратиться в Пенсионный фонд с письменным запросом, чтобы получить информацию о ходе его рассмотрения и узнать, каких документов или сведений еще не хватает.

Подать документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. Это позволяет отслеживать процесс рассмотрения обращения и при необходимости оперативно предоставить дополнительные документы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до недавнего времени украинцы, работавшие в странах, с которыми у Украины отсутствовали двусторонние пенсионные соглашения, часто не могли использовать этот стаж для назначения пенсии. Даже при официальном трудоустройстве и уплате взносов в местные системы социального страхования такие периоды фактически не учитывались при определении права на пенсию в Украине. Ситуация изменилась после внесения изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые вступили в силу в июне 2024 года.

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