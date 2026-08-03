Пенсионный фонд не засчитывает заграничный стаж: почему украинцы годами ждут пенсию и как решить проблему
Украинцы, которые официально работали за границей, могут засчитать этот период в страховой стаж для назначения пенсии в Украине. Однако для этого необходимо предоставить подтверждающие документы, а в отдельных случаях их проверка может занять больше времени из-за международного обмена информацией.
Стаж, приобретенный за границей, учитывается при определении права на пенсию по возрасту в соответствии с постановлением Кабинета Министров №562. При этом он не влияет на размер украинской пенсии — выплаты рассчитываются исключительно с учетом страховых взносов, уплаченных в Украине.
Для зачета зарубежного стажа необходимо предоставить:
- официальную справку или выписку из пенсионного органа страны, где человек работал;
- документ с указанием периодов работы;
- подтверждение уплаты страховых взносов;
- нотариально заверенный перевод документов на украинский язык;
- паспорт и другие документы, необходимые для назначения пенсии.
- Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями украинского законодательства, в частности содержать апостиль, если это необходимо.
Если Пенсионному фонду не хватает подтверждений или возникают сомнения относительно представленных документов, он может обратиться через Министерство иностранных дел к компетентным органам другого государства. Ожидание официального ответа может существенно увеличить срок рассмотрения заявления.
Чтобы избежать задержек, в Пенсионном фонде рекомендуют заранее проверить правильность оформления всех документов, предоставить полный пакет подтверждений и официальный перевод на украинский язык.
Если рассмотрение заявления затягивается, стоит обратиться в Пенсионный фонд с письменным запросом, чтобы получить информацию о ходе его рассмотрения и узнать, каких документов или сведений еще не хватает.
Подать документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. Это позволяет отслеживать процесс рассмотрения обращения и при необходимости оперативно предоставить дополнительные документы.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до недавнего времени украинцы, работавшие в странах, с которыми у Украины отсутствовали двусторонние пенсионные соглашения, часто не могли использовать этот стаж для назначения пенсии. Даже при официальном трудоустройстве и уплате взносов в местные системы социального страхования такие периоды фактически не учитывались при определении права на пенсию в Украине. Ситуация изменилась после внесения изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые вступили в силу в июне 2024 года.
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