ВВК для работников критических предприятий: в каких случаях медосмотр является обязательным

Если ТЦК пришлет распоряжение о вызове работников, работодатель должен выдать приказ об извещении и вручить его вызывающим работникам под подпись.

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Работники критически важных предприятий не обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) только из-за требования работодателя или результатов проверки предприятия. Направление на медицинский осмотр осуществляют исключительно территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В соответствии с пунктом 3.1 главы 3 раздела II Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №402, контроль за направлением военнообязанных, призывников и резервистов на медицинский осмотр возлагается на руководителя соответствующего ТЦК и СП. Именно ТЦК выдает направление на прохождение ВЛК.

При этом работодатель не имеет законных полномочий самостоятельно направлять работников на военно-врачебную комиссию.

В то же время, если ТЦК направляет предприятию распоряжение о вызове работников, работодатель обязан выполнить требования законодательства: издать приказ об оповещении и вручить его работникам под подпись. В таком случае предприятие лишь уведомляет работника о необходимости явиться в ТЦК, а не направляет его на ВЛК.

Обязательно повторный медицинский осмотр должны пройти граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными. Такие лица должны самостоятельно инициировать прохождение военно-врачебной комиссии в соответствии с действующими правилами.

Для остальных военнообязанных прохождение ВЛК происходит только после получения официального направления от ТЦК.

Кроме того, пункт 63 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, предусматривает, что ТЦК не имеет права направлять на военно-врачебную комиссию лиц, которые имеют действующую отсрочку от мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военно-врачебная комиссия (ВЛК) проводит медицинский осмотр военнослужащих, которые получили ранения, травмы, контузии или заболевания, после завершения лечения и установления его результатов. Именно тогда комиссия определяет степень пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.