Средняя зарплата в государственных органах центрального уровня выросла до 67 тысяч гривен
Министерство финансов обновило данные об оплате труда работников государственных органов за июнь 2026 года.
В июне общая численность работников государственных органов составляла 165,6 тысячи человек. Из них:
• 108,6 тысячи человек работали в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными органами;
• 23 тысячи — в местных государственных и военных администрациях;
• 34 тысячи — в органах судебной власти.
Средний размер начисленной заработной платы работников центральных органов исполнительной власти в июне 2026 года составил 66,84 тыс. грн. Это на 7 тысяч гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Минфине объяснили, что сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой денежной помощи на оздоровление.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 107,15 тыс. грн
• Антимонопольный комитет Украины — 98,42 тыс. грн
• Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) — 97,87 тыс. грн
• Аппарат Верховной Рады Украины — 96,42 тыс. грн
• Счетная палата — 94,47 тыс. грн
• Секретариат Кабинета Министров Украины — 88,38 тыс. грн
• Государственное управление делами — 85,12 тыс. грн
• Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка — 81,22 тыс. грн
• Министерство цифровой трансформации Украины — 79,74 тыс. грн
• Министерство финансов Украины — 79,16 тыс. грн
• Министерство юстиции Украины — 77,82 тыс. грн
• Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым — 77,55 тыс. грн
• Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи — 77,35 тыс. грн
• Государственная аудиторская служба Украины — 75,49 тыс. грн
Для сравнения, средняя зарплата во всех государственных органах центрального уровня в июне составила 66,84 тыс. грн.
Количество работников, которым начислили зарплату, в этих органах:
• НКРЭКУ — 536 человек;
• Антимонопольный комитет Украины — 261 человек;
• НАЗК — 387 человек;
• Аппарат Верховной Рады Украины — 857 человек;
• Счетная палата — 546 человек;
• Секретариат Кабмина — 736 человек;
• Государственное управление делами — 517 человек;
• Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка — 32 человека;
• Минцифры — 208 человек;
• Минфин — 809 человек;
• Минюст — 982 человека.
Всего в выборке центральных органов, отраженной Минфином, — 22 158 работников, средний размер начисленной зарплаты которых составляет 66,84 тыс. грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.