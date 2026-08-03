Средняя зарплата в государственных органах центрального уровня выросла до 67 тысяч гривен

Минфин обнародовал зарплаты госслужащих за июнь.

Фото: vonbaer

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Министерство финансов обновило данные об оплате труда работников государственных органов за июнь 2026 года.

В июне общая численность работников государственных органов составляла 165,6 тысячи человек. Из них:

• 108,6 тысячи человек работали в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными органами;

• 23 тысячи — в местных государственных и военных администрациях;

• 34 тысячи — в органах судебной власти.

Средний размер начисленной заработной платы работников центральных органов исполнительной власти в июне 2026 года составил 66,84 тыс. грн. Это на 7 тысяч гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Минфине объяснили, что сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой денежной помощи на оздоровление.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 107,15 тыс. грн

• Антимонопольный комитет Украины — 98,42 тыс. грн

• Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) — 97,87 тыс. грн

• Аппарат Верховной Рады Украины — 96,42 тыс. грн

• Счетная палата — 94,47 тыс. грн

• Секретариат Кабинета Министров Украины — 88,38 тыс. грн

• Государственное управление делами — 85,12 тыс. грн

• Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка — 81,22 тыс. грн

• Министерство цифровой трансформации Украины — 79,74 тыс. грн

• Министерство финансов Украины — 79,16 тыс. грн

• Министерство юстиции Украины — 77,82 тыс. грн

• Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым — 77,55 тыс. грн

• Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи — 77,35 тыс. грн

• Государственная аудиторская служба Украины — 75,49 тыс. грн

Для сравнения, средняя зарплата во всех государственных органах центрального уровня в июне составила 66,84 тыс. грн.

Количество работников, которым начислили зарплату, в этих органах:

• НКРЭКУ — 536 человек;

• Антимонопольный комитет Украины — 261 человек;

• НАЗК — 387 человек;

• Аппарат Верховной Рады Украины — 857 человек;

• Счетная палата — 546 человек;

• Секретариат Кабмина — 736 человек;

• Государственное управление делами — 517 человек;

• Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка — 32 человека;

• Минцифры — 208 человек;

• Минфин — 809 человек;

• Минюст — 982 человека.

Всего в выборке центральных органов, отраженной Минфином, — 22 158 работников, средний размер начисленной зарплаты которых составляет 66,84 тыс. грн.

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