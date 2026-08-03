  1. В Украине

Средняя зарплата в государственных органах центрального уровня выросла до 67 тысяч гривен

14:59, 3 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минфин обнародовал зарплаты госслужащих за июнь.
Средняя зарплата в государственных органах центрального уровня выросла до 67 тысяч гривен
Фото: vonbaer
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов обновило данные об оплате труда работников государственных органов за июнь 2026 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В июне общая численность работников государственных органов составляла 165,6 тысячи человек. Из них:
• 108,6 тысячи человек работали в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными органами;
• 23 тысячи — в местных государственных и военных администрациях;
• 34 тысячи — в органах судебной власти.

Средний размер начисленной заработной платы работников центральных органов исполнительной власти в июне 2026 года составил 66,84 тыс. грн. Это на 7 тысяч гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Минфине объяснили, что сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой денежной помощи на оздоровление.

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 107,15 тыс. грн
    • Антимонопольный комитет Украины — 98,42 тыс. грн
    • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) — 97,87 тыс. грн
    • Аппарат Верховной Рады Украины — 96,42 тыс. грн
    • Счетная палата — 94,47 тыс. грн
    • Секретариат Кабинета Министров Украины — 88,38 тыс. грн
    • Государственное управление делами — 85,12 тыс. грн
    • Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка — 81,22 тыс. грн
    • Министерство цифровой трансформации Украины — 79,74 тыс. грн
    • Министерство финансов Украины — 79,16 тыс. грн
    • Министерство юстиции Украины — 77,82 тыс. грн
    • Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым — 77,55 тыс. грн
    • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи — 77,35 тыс. грн
    • Государственная аудиторская служба Украины — 75,49 тыс. грн

Для сравнения, средняя зарплата во всех государственных органах центрального уровня в июне составила 66,84 тыс. грн.

Количество работников, которым начислили зарплату, в этих органах:
• НКРЭКУ — 536 человек;
• Антимонопольный комитет Украины — 261 человек;
• НАЗК — 387 человек;
• Аппарат Верховной Рады Украины — 857 человек;
• Счетная палата — 546 человек;
• Секретариат Кабмина — 736 человек;
• Государственное управление делами — 517 человек;
• Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка — 32 человека;
• Минцифры — 208 человек;
• Минфин — 809 человек;
• Минюст — 982 человека.

Всего в выборке центральных органов, отраженной Минфином, — 22 158 работников, средний размер начисленной зарплаты которых составляет 66,84 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие зарплата государство Минфин госслужба

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]