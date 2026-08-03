Военный наводил удары на АЗС в Полтавской области — СБУ задержала «крота»

В поле зрения РФ фигурант попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в чатах Телеграмм-каналов.

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Военная контрразведка СБУ разоблачила в рядах Вооруженных сил Украины агента российской военной разведки, который, по данным следствия, передавал врагу информацию для нанесения ударов по Полтавской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с командованием ВСУ задержали военнослужащего, которого подозревают в работе на российское ГРУ и корректировке ракетно-дроновых атак оккупантов.

Как установило следствие, основными целями для врага были автозаправочные станции в Полтавской области. Также агент должен был собирать информацию о местах базирования и передвижении подразделений Сил обороны в центральном регионе Украины.

По данным СБУ, подозреваемый был мобилизован во взвод технического обеспечения одной из воинских частей. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за антиукраинских публикаций в Telegram-каналах.

Во время суточных увольнений фигурант обходил местность и передавал российской стороне актуальные фотографии и координаты объектов. Кроме того, он сообщил врагу место расположения своей воинской части.

Задержание провели по месту прохождения службы. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины сообщила о задержании охранника одного из университетов Киева, который корректировал воздушные удары РФ по столице и Донецкой области. Как удалось установить спецслужбам, фигуранта завербовали через его сестру, которая проживает в РФ. Родственница мужчины выполняла роль «связной», и через нее он передавал координаты для российских войск.