Военный наводил удары на АЗС в Полтавской области — СБУ задержала «крота»
Военная контрразведка СБУ разоблачила в рядах Вооруженных сил Украины агента российской военной разведки, который, по данным следствия, передавал врагу информацию для нанесения ударов по Полтавской области.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с командованием ВСУ задержали военнослужащего, которого подозревают в работе на российское ГРУ и корректировке ракетно-дроновых атак оккупантов.
Как установило следствие, основными целями для врага были автозаправочные станции в Полтавской области. Также агент должен был собирать информацию о местах базирования и передвижении подразделений Сил обороны в центральном регионе Украины.
По данным СБУ, подозреваемый был мобилизован во взвод технического обеспечения одной из воинских частей. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за антиукраинских публикаций в Telegram-каналах.
Во время суточных увольнений фигурант обходил местность и передавал российской стороне актуальные фотографии и координаты объектов. Кроме того, он сообщил врагу место расположения своей воинской части.
Задержание провели по месту прохождения службы. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины сообщила о задержании охранника одного из университетов Киева, который корректировал воздушные удары РФ по столице и Донецкой области. Как удалось установить спецслужбам, фигуранта завербовали через его сестру, которая проживает в РФ. Родственница мужчины выполняла роль «связной», и через нее он передавал координаты для российских войск.
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