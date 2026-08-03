За сообщение о коррупции можно получить вознаграждение: в каких случаях это возможно

Кто может получить статус разоблачителя, какие гарантии защиты действуют и при каких условиях закон предусматривает выплату вознаграждения.

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Сообщение о возможных фактах коррупции может стать основанием для проведения проверки, расследования и привлечения виновных к ответственности. В то же время украинское законодательство предусматривает для лиц, добросовестно сообщающих о таких нарушениях, ряд гарантий защиты. Речь идет не только о праве на конфиденциальность или анонимность, но и о бесплатной правовой помощи, защите в случае угрозы безопасности, а в отдельных случаях — даже о вознаграждении. В Минюсте разъяснили, кто может считаться разоблачителем коррупции и какими правами он обладает.

Кто может получить статус разоблачителя коррупции

Сообщение о возможных фактах коррупции является одним из ключевых механизмов предотвращения и противодействия коррупционным правонарушениям.

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», разоблачителем является физическое лицо, которое, будучи убежденным в достоверности информации, сообщило о возможных фактах коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения либо других нарушений антикоррупционного законодательства.

При этом закон устанавливает, что такая информация должна стать известна лицу в связи с его трудовой, профессиональной, общественной или научной деятельностью, прохождением службы или обучения, а также участием в процедурах, предусмотренных законом.

Для приобретения статуса разоблачителя одновременно должны выполняться три обязательных условия:

лицо действует добросовестно и считает сообщенную информацию достоверной;

сообщение содержит конкретные фактические данные, которые можно проверить;

информация была получена в связи с работой, службой, обучением или иной деятельностью, определенной законом.

Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, предусмотренные для разоблачителей гарантии защиты не применяются.

Какими правами обладает разоблачитель коррупции

Закон Украины «О предотвращении коррупции» определяет, что права разоблачителя возникают с момента сообщения о возможном коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении.

В частности, разоблачитель имеет право:

знать свои права и обязанности и получать необходимые разъяснения;

предоставлять доказательства, подтверждающие изложенные в сообщении факты;

получить подтверждение о принятии и регистрации сообщения уполномоченным органом;

давать объяснения или показания либо отказаться от их предоставления;

пользоваться бесплатной правовой помощью для защиты своих прав;

на конфиденциальность. Закон запрещает раскрывать информацию о личности разоблачителя и его близких, если иное не предусмотрено законом;

подавать сообщения анонимно. Такие обращения также подлежат рассмотрению, если изложенные факты можно проверить;

на защиту жизни, здоровья, жилья и имущества в случае возникновения реальной угрозы в связи с сообщением о коррупции;

на возмещение расходов, связанных с защитой своих прав, в частности расходов на правовую помощь и судебный сбор;

на вознаграждение в случаях, предусмотренных законом, если сообщение касается значительного коррупционного преступления и подтверждается обвинительным приговором суда;

на психологическую помощь;

на освобождение от юридической ответственности в случаях, предусмотренных законодательством;

получать информацию о результатах рассмотрения сообщения, проведенной проверки или расследования изложенных фактов.

Когда разоблачитель может получить вознаграждение

Закон также предусматривает право разоблачителя на вознаграждение в случаях, определенных законом. Оно может быть выплачено, если сообщение касается значительного коррупционного преступления и подтверждается обвинительным приговором суда.

Когда гарантии защиты действуют

Предусмотренные законом права и гарантии распространяются только на лиц, которые соответствуют требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции» и приобрели статус разоблачителя. Именно поэтому важно, чтобы сообщение основывалось на информации, которую лицо считает достоверной, содержало конкретные факты, подлежащие проверке, и касалось сведений, полученных в связи с его профессиональной, служебной, общественной или иной деятельностью, определенной законом. Только при соблюдении этих условий разоблачитель может рассчитывать на полный объем предусмотренных законодательством гарантий защиты.

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