До 446 тысяч гривен в месяц: сколько получали судьи и работники аппаратов в июне

Минфин обнародовал средние выплаты судьям высших судебных органов.

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Министерство финансов обновило данные об оплате труда в судебной системе за июнь 2026 года.

Согласно обнародованным показателям, средний размер начисленного судейского вознаграждения судей высших судебных органов в июне составил от 197,8 тыс. грн до 446,7 тыс. грн.

В перечень органов, по которым приведены данные, входят:

• Верховный Суд;

• Конституционный Суд Украины;

• Высший совет правосудия;

• Высшая квалификационная комиссия судей Украины;

• Высший антикоррупционный суд.

В Государственной судебной администрации — 144,4 тыс. грн.

Средняя заработная плата работников аппаратов органов судебной власти центрального уровня в июне 2026 года составила 71,46 тыс. грн.

Самый высокий средний показатель среди учреждений судебной власти за июнь зафиксирован в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности — 102,1 тыс. грн для работников, которым начислялась зарплата. Следует отметить, что там числится только один должностное лицо.

В частности, средние показатели зарплат работников аппаратов составляли:

• Верховный Суд — 78,26 тыс. грн;

• Высшая квалификационная комиссия судей Украины — 75,63 тыс. грн;

• Высший совет правосудия — 68,87 тыс. грн;

• Высший антикоррупционный суд — 68,58 тыс. грн;

• Государственная судебная администрация Украины — 67,51 тыс. грн;

• Конституционный Суд Украины — 58,64 тыс. грн;

• Национальная школа судей Украины — 57,75 тыс. грн;

• Служба судебной охраны — 52,11 тыс. грн.

Всего в органах судебной власти центрального уровня, по данным Минфина, зарплату в июне начислили 2 457 работникам.

В Министерстве финансов отмечают, что среднемесячный размер заработной платы включает все выплаты в соответствии с законодательством — должностной оклад, вариативную часть (премии), гарантийные и компенсационные выплаты, а также перерасчеты за предыдущие периоды.

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