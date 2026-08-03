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Отсрочку можно переоформить без риска мобилизации — Кабмин принял новые правила

16:47, 3 августа 2026
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Если новое основание подтвердят, старая отсрочка прекратится только после внесения новой в реестр Оберіг.
Отсрочку можно переоформить без риска мобилизации — Кабмин принял новые правила
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Кабинет Министров Украины изменил порядок оформления отсрочек от мобилизации. Теперь военнообязанные могут переоформить действующую отсрочку на другое законное основание, при этом прежняя отсрочка будет продолжать действовать до принятия решения.

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Как пояснили в правительстве, изменения касаются ситуаций, когда у человека появляется новое основание для получения отсрочки. Например, военнообязанный имеет отсрочку в связи с обучением, но после этого у него рождается третий ребенок, что также дает право на отсрочку.

Во время рассмотрения заявления действующая отсрочка не отменяется. Это означает, что человек остается защищенным от мобилизации до момента принятия решения.

Если новое основание подтвердят, предыдущая отсрочка прекратит действовать только после внесения новых данных в реестр «Оберіг». В случае отказа в переоформлении действующая отсрочка останется в силе до окончания срока ее действия.

Подать заявление на получение или переоформление отсрочки можно через ЦНАП с использованием приложения «Дія». Рассмотрение обращения должно занимать до 7 рабочих дней. Если потребуются дополнительные проверки, срок может быть продлен до 15 рабочих дней.

После принятия положительного решения обновленные сведения должны внести в реестр «Оберіг» в течение одного дня.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Резерв+» вновь стали доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные информационные системы.

Кроме того, операторы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) снова получили возможность проверять соответствующие сведения через государственные реестры. В Министерстве обороны пояснили, что временная приостановка работы этих сервисов была необходима для предотвращения ошибок при обработке заявлений. Причиной стали некорректные ответы реестров социальной сферы, которые могли повлиять на правильность обработки информации.

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