7 тысяч долларов за фиктивный брак — в Киеве разоблачили схему выезда мужчины за границу

Для того чтобы во время пересечения границы не возникло подозрений в фиктивности брака, невесты должны были переписываться и даже сделать свадебное фото.

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В Киеве правоохранители разоблачили организаторов схемы незаконной переправки военнообязанного за границу через фиктивный брак с женщиной с инвалидностью. За такую услугу участники схемы требовали 7000 долларов США.

По данным следствия, организаторы нашли для «клиента» женщину со второй группой инвалидности, которая согласилась заключить брак за денежное вознаграждение. Знакомство пары состоялось непосредственно перед свадьбой, после чего они зарегистрировали брак в одном из столичных ЗАГСов.

Такой брак должен был позволить мужчине получить отсрочку от мобилизации и в дальнейшем выехать за пределы Украины.

Чтобы скрыть фиктивный характер отношений во время возможных проверок на границе, участники схемы договорились, что «супруги» будут переписываться, а также сделали совместную свадебную фотографию.

Правоохранители установили, что часть денег организаторы получили в день регистрации брака. Еще 3500 долларов должны были передать после того, как мужчина подаст документы для оформления отсрочки.

Во время получения последней части денежных средств одну из участниц схемы задержали.

Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры Киева четырем лицам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по результатам рассмотрения дела № 439/2430/23 оставил без изменений решения двух предыдущих инстанций и отказал в признании брака недействительным. Суд пришел к выводу, что сами по себе предположения об отсутствии намерения создать семью не доказывают фиктивность брака без надлежащих и допустимых доказательств.