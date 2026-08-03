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Когда владелец авто может взыскать убытки после ДТП с электросамокатом — что говорит судебная практика

22:00, 3 августа 2026
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Суды разъяснили, какие доказательства нужны для взыскания ущерба после ДТП с самокатом.
Когда владелец авто может взыскать убытки после ДТП с электросамокатом — что говорит судебная практика
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С ростом популярности электросамокатов как средства городской микромобильности увеличивается и количество споров о возмещении вреда после ДТП с их участием. В таких ситуациях применяются нормы не только гражданского права, но и законодательство об административных правонарушениях.

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Суды обращают внимание, что для взыскания убытков недостаточно лишь факта повреждения автомобиля — необходимо доказать вину лица, причинно-следственную связь между его действиями и ДТП, а также размер причиненного ущерба.

Ремонт автомобиля после столкновения с самокатом можно подтвердить документами

Киевский апелляционный суд в постановлении от 8 октября 2025 года по делу №372/485/25 пришел к выводу, что владелец автомобиля предоставил надлежащие доказательства размера ущерба, причиненного в результате ДТП с участием электросамоката.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поскольку считал, что наряд-заказ на ремонт автомобиля не подтверждает факт причинения вреда. В частности, суд обратил внимание, что повреждения, указанные в материалах ДТП, якобы не совпадали с деталями, которые ремонтировали или заменяли.

Однако апелляционный суд с таким выводом не согласился.

Суд отметил, что зафиксированные повреждения автомобиля — в частности зеркало на водительской двери и лакокрасочное покрытие передней левой двери — соответствовали проведенным ремонтным работам и замененным деталям.

Кроме того, наряд-заказ и платежная инструкция об оплате стоимости выполненных работ по ремонту автомобиля подтверждают стоимость и размер восстановительного ремонта, а также понесенные истцом расходы на его проведение.

Поэтому, по мнению суда апелляционной инстанции, в подтверждение размера ущерба истец предоставил надлежащие и допустимые доказательства, а ответчик не возражал против указанного размера и не предоставил доказательств для его опровержения.

В результате апелляционный суд признал, что имущественные права владельца автомобиля были нарушены, а требования о возмещении вреда являются обоснованными.

Без доказательства вины взыскать убытки нельзя

В то же время в другом деле Винницкий апелляционный суд отказал во взыскании убытков с пользователя электросамоката. В постановлении от 19 июня 2023 года по делу №127/30670/22 суд отметил, что истец не предоставил достаточных доказательств вины лица в совершении ДТП и повреждении автомобиля.

Как установил суд, личность пользователя самоката была определена только со слов истца, что было зафиксировано в справке о результатах рассмотрения сообщения о повреждении автомобиля. В то же время полиция не установила лицо, которое фактически стало причиной ДТП, а постановления о привлечении его к административной ответственности в материалах дела не было.

Кроме того, работниками полиции не были зафиксированы повреждения транспортного средства истца, поэтому заключение эксперта о стоимости восстановительного ремонта и размере материального ущерба не может свидетельствовать о том, что именно эти повреждения возникли вследствие взаимодействия автомобиля с самокатом.

Неустановление вины лица и причинно-следственной связи между дорожно-транспортным происшествием и действиями лица, а именно состава гражданского правонарушения, является основанием для отказа в возложении на лицо обязанности по возмещению имущественного вреда.

Поскольку такие доказательства предоставлены не были, апелляционный суд согласился с решением первой инстанции об отказе в удовлетворении иска.

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