Высокая зарплата матери не освобождает отца от уплаты алиментов, а устная договоренность не заменяет решение суда — что нужно знать о выплатах на детей

Для принудительного взыскания недостаточно устной договоренности — требуется решение суда, судебный приказ или исполнительная надпись нотариуса.

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Координационный центр по оказанию правовой помощи разъяснил, какие распространенные утверждения об алиментах не соответствуют законодательству. Специалисты подчеркнули, что обязанность содержать ребенка возлагается на обоих родителей, а право на алименты не зависит от уровня доходов одного из них или других распространенных представлений.

Устная договоренность не заменяет решение суда

В Координационном центре отметили, что устная договоренность между родителями об уплате алиментов может существовать, однако она не дает возможности принудительно взыскать средства.

Если алименты не выплачиваются добровольно, для их принудительного взыскания необходимо решение суда или судебный приказ.

В то же время, если родители заключили договор об уплате алиментов, но один из них не выполняет его условия, средства могут быть взысканы на основании исполнительной надписи нотариуса.

Высокий доход матери не освобождает отца от уплаты алиментов

Специалисты подчеркнули, что высокий доход матери не является основанием для освобождения отца, проживающего отдельно, от обязанности содержать ребенка.

Обязанность обеспечивать ребенка до достижения им совершеннолетия возлагается на обоих родителей. Отдельное проживание одного из них не освобождает от участия в материальном обеспечении ребенка.

В назначении платежа необходимо указать, что это алименты

В Координационном центре обратили внимание, что для зачисления платежа в качестве алиментов в назначении платежа необходимо указать, что это именно алименты или погашение задолженности по ним.

Если же в платежном документе указано лишь «перевод собственных средств», такой перевод могут не зачесть в качестве уплаты алиментов.

После отказа суда можно обратиться повторно

Юристы также опровергли утверждение, что после отказа суда в взыскании алиментов повторно обратиться уже нельзя.

Если изменились обстоятельства или были устранены недостатки, из-за которых суд отказал в удовлетворении иска, заявитель имеет право повторно обратиться в суд.

Требовать алименты — это право ребенка

В Координационном центре подчеркнули, что алименты являются правом ребенка на надлежащее содержание, а не личным требованием одного из родителей.

Обязанность содержать ребенка не прекращается после расторжения брака или раздельного проживания родителей. Точно так же даже лишение родительских прав не освобождает лицо от обязанности выплачивать алименты.

Можно ли взыскать с отца алименты, если официального брака не было, и что влияет на размер алиментов, — об этом ранее писала «Судебно-юридическая газета».

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