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Рентная плата за воду: в каких случаях придется заплатить в пять раз больше

17:41, 3 августа 2026
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Плательщики рентной платы за специальное использование воды должны правильно определять объемы использованной воды, учитывать установленные лимиты и заполнять налоговую декларацию.
Рентная плата за воду: в каких случаях придется заплатить в пять раз больше
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Государственная налоговая служба Украины напомнила плательщикам рентной платы за специальное использование воды об основных правилах расчета налоговых обязательств и заполнения декларации. Особое внимание в ГНС рекомендуют уделять установленным лимитам водопользования, поскольку их превышение приводит к пятикратному увеличению размера рентной платы.

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В налоговой пояснили, что специальное водопользование осуществляется исключительно на основании соответствующего разрешения, в котором определяются годовые лимиты забора и использования воды. Именно эти показатели используются при расчете суммы рентной платы.

Плательщики самостоятельно рассчитывают сумму ренты нарастающим итогом с начала года. При этом учитываются фактический объем использованной подземной и поверхностной воды, установленные лимиты, ставки рентной платы и предусмотренные законодательством коэффициенты.

В ГНС подчеркнули, что в случае использования воды сверх установленного годового лимита рентная плата за превышенный объем начисляется в пятикратном размере.

Также в службе разъяснили порядок заполнения декларации. Если в разрешении годовой лимит распределен по отдельным направлениям использования воды — например, для питьевых, санитарно-гигиенических или производственных нужд, — плательщик должен заполнять отдельное приложение 5 для каждого такого направления.

В строке 7 приложения 5 необходимо указывать не общий годовой лимит, а только тот объем, который определен разрешением для конкретного вида использования воды. При этом сумма всех лимитов, указанных в приложениях, должна соответствовать общему годовому лимиту, установленному в разрешении.

Отдельное внимание налоговая обратила на правильное указание кода водного объекта в строке 6 приложения 5. Он должен соответствовать справочнику кодов водных объектов и типу водопользования, указанному в разрешении.

В ГНС напомнили, что порядок взимания рентной платы за специальное использование воды определен статьей 255 Налогового кодекса Украины, а отчетность подается по форме декларации, утвержденной приказом Министерства финансов Украины №719.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», плательщиками рентной платы за специальное использование воды являются так называемые первичные водопользователи. Это предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели, которые самостоятельно забирают воду из водных объектов или получают ее через собственные водозаборные сооружения, а также могут передавать эту воду другим потребителям.

К первичным водопользователям относятся субъекты хозяйствования, имеющие собственные водозаборные сооружения и оборудование для забора воды, а также получающие воду из каналов оросительных или осушительных систем, водохранилищ, прудов, водохозяйственных систем и водопроводов.

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