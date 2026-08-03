С 1 сентября в Украине вырастут стипендии для студентов: новые размеры выплат

С сентября существенно увеличивается размер государственных стипендий для студентов.

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С 1 сентября в Украине планируют существенно увеличить размер государственных стипендий для студентов учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Как сообщили в Верховной Раде, минимальная академическая стипендия для студентов университетов вырастет до 4000 грн, а повышенная академическая стипендия составит 5820 грн.

Также увеличатся отраслевые стипендии. Их повышенный размер составит 7420 грн. В то же время президентская стипендия для лучших студентов вырастет до 20 тыс. грн.

Для студентов учреждений профессионального предвысшего образования предусмотрено двукратное увеличение выплат. В колледжах минимальная академическая стипендия составит 3020 грн, а повышенная — 4394 грн.

Также государство продолжает поддержку молодежи с временно оккупированных и прифронтовых территорий. Для них действуют упрощенные условия поступления: через образовательные центры можно поступить без сдачи НМТ по результатам собеседования или вступительных экзаменов.

Кроме того, для поступающих с прифронтовых и временно оккупированных территорий предусмотрены:

• отдельная квота на бюджетные места;

• помощь в оформлении украинских документов;

• психологическое сопровождение;

• льготное проживание в общежитиях;

• единовременная помощь в размере 50 тыс. грн от международных партнеров — ООН и ЮНИСЕФ.

Отдельно для молодежи, которая хорошо сдала НМТ, действует государственная программа грантов на обучение. Если молодой человек сдал тест на 150 баллов по двум предметам, он может получить грант от 17 тысяч гривен. Если на 170 баллов по двум предметам — грант на обучение будет от 25 тысяч гривен.

Грант является государственной компенсацией части стоимости обучения для студентов, которые обучаются по контрактной форме. Для молодежи, поступающей в учреждения высшего образования в прифронтовых областях, размер такого гранта автоматически увеличивается на 50%.

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