Оплатили штраф в «Резерв+» — когда об этом узнает полиция

После оплаты штрафа информация автоматически передается в Национальную полицию, а отметка о нарушении исчезает из приложения.

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Министерство обороны разъяснило, как происходит обмен информацией после оплаты штрафа за нарушение правил воинского учета через приложение «Резерв+». В ведомстве отметили, что данные об оплате автоматически передаются в Национальную полицию.

Как полиция получает информацию об оплате

Один из самых распространенных вопросов касается того, как правоохранители узнают, что штраф уже уплачен.

В Минобороны пояснили, что такая информация поступает в Национальную полицию автоматически через обмен данными между территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, государственными реестрами и полицией.

Что изменится в приложении после оплаты

После поступления информации об оплате в приложении «Резерв+» исчезают отметка о нарушении и красная лента.

Если же штраф не уплачен, пользователь и в дальнейшем будет видеть красную полосу в приложении, что будет свидетельствовать о наличии нарушения.

Какие штрафы уже можно уплатить

В Минобороны напомнили, что в приложении «Резерв+» работает сервис онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.

В настоящее время пользователям доступна оплата штрафа за не обновление военно-учетных данных до 16 июля 2024 года. В будущем перечень нарушений, которые можно будет оплатить через приложение, планируется расширить.

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