Оплатили штраф в «Резерв+» — когда об этом узнает полиция
Министерство обороны разъяснило, как происходит обмен информацией после оплаты штрафа за нарушение правил воинского учета через приложение «Резерв+». В ведомстве отметили, что данные об оплате автоматически передаются в Национальную полицию.
Как полиция получает информацию об оплате
Один из самых распространенных вопросов касается того, как правоохранители узнают, что штраф уже уплачен.
В Минобороны пояснили, что такая информация поступает в Национальную полицию автоматически через обмен данными между территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, государственными реестрами и полицией.
Что изменится в приложении после оплаты
После поступления информации об оплате в приложении «Резерв+» исчезают отметка о нарушении и красная лента.
Если же штраф не уплачен, пользователь и в дальнейшем будет видеть красную полосу в приложении, что будет свидетельствовать о наличии нарушения.
Какие штрафы уже можно уплатить
В Минобороны напомнили, что в приложении «Резерв+» работает сервис онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.
В настоящее время пользователям доступна оплата штрафа за не обновление военно-учетных данных до 16 июля 2024 года. В будущем перечень нарушений, которые можно будет оплатить через приложение, планируется расширить.
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