Игорь Клименко стал новым секретарем СНБО вместо Рустема Умерова

Перед этим Президент подписал указы о кадровых изменениях в руководстве СНБО и Службы внешней разведки Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа назначил Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №694/2026 опубликован на сайте главы государства.

Перед этим Президент подписал указы о кадровых изменениях в руководстве СНБО и Службы внешней разведки Украины.

В частности, указом №693/2026 Рустем Умеров освобожден от должности секретаря СНБО согласно поданному им заявлению.

Другим указом №695/2026 Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины.

Также отдельным указом Олег Луговский освобожден от временного исполнения обязанностей главы Службы внешней разведки Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что были определены новые параметры работы Совета национальной безопасности и обороны и планируется обновить его принципы деятельности.

По словам Президента, Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении безопасностного сотрудничества и развитии взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров, а также реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа «Фрея».

В то же время в работе СНБО планируют усилить внутренний компонент, в частности координацию между оборонными и безопасностными структурами.

«Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и безопасностными структурами, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей», — указал Президент.

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