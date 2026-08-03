  1. В Украине

Игорь Клименко стал новым секретарем СНБО вместо Рустема Умерова

14:17, 3 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перед этим Президент подписал указы о кадровых изменениях в руководстве СНБО и Службы внешней разведки Украины.
Игорь Клименко стал новым секретарем СНБО вместо Рустема Умерова
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа назначил Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующий указ №694/2026 опубликован на сайте главы государства.

Перед этим Президент подписал указы о кадровых изменениях в руководстве СНБО и Службы внешней разведки Украины.

В частности, указом №693/2026 Рустем Умеров освобожден от должности секретаря СНБО согласно поданному им заявлению.

Другим указом №695/2026 Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины.

Также отдельным указом Олег Луговский освобожден от временного исполнения обязанностей главы Службы внешней разведки Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что были определены новые параметры работы Совета национальной безопасности и обороны и планируется обновить его принципы деятельности.

По словам Президента, Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении безопасностного сотрудничества и развитии взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров, а также реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа «Фрея».

В то же время в работе СНБО планируют усилить внутренний компонент, в частности координацию между оборонными и безопасностными структурами.

«Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и безопасностными структурами, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей», — указал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

указ назначение Владимир Зеленский СНБО

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]