В Украине изменили порядок выплаты детских пособий: что теперь можно получать на один специальный счет

Отныне несколько государственных программ можно объединить на специальном счете «Забота о ребенке».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отныне пособие по уходу за ребенком до одного года и выплаты по программе «еЯсла» можно получать на специальный счет «Забота о ребенке» в рамках «Дія.Картки». На этот же счет также можно оформить выплаты по программам «Пакет малыша» и «Пакет школьника». О новом механизме сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Какие выплаты можно получать на «Дія.Картку»

Специальный счет «Забота о ребенке», открытый в рамках «Дія.Картки», позволяет получать:

пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года;

выплаты по программе «еЯсла»;

средства по программе «Набор для малыша»;

средства по программе «Набор для школьника».

Таким образом, все целевые государственные выплаты для родителей можно объединить на одном специальном счете.

Как оформить получение выплат на «Дия.Карту»

Для этого необходимо:

обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или к уполномоченному лицу территориальной общины;

сообщить специалисту о желании получать выплаты на «Дия.Карту».

Если специальный счет уже открыт, его реквизиты автоматически подтянутся в системе.

Если карты ещё нет, специалист предоставит QR-код для выбранного банка, после чего её можно будет открыть через банковское приложение.

Как самостоятельно открыть «Дия.Карту»

Открыть «Дия.Карту» со специальным счетом «Забота о ребенке» можно через приложение одного из банков:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк «Кредит Днепр».

В Министерстве рекомендуют открыть карту до подачи заявления на назначение пособия. Ссылки на инструкции для каждого банка размещены на сайте Минсоцполитики.

При этом для родителей сохраняется возможность оформления пособия через Ощадбанк.

Как изменить счет для уже назначенных выплат

Родители, которые уже получают пособие по уходу за ребенком до одного года или «еЯсла», а также те, кто уже подал заявление на их назначение, могут перейти на «Дія.Картку».

Для этого необходимо:

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или к уполномоченному лицу территориальной общины;

подать заявление об изменении специального счета.

Повторно подавать документы для назначения пособия не требуется.

На что можно тратить средства

Пособие по уходу за ребенком до одного года, «еЯсла», «Пакет малыша» и «Пакет школьника» являются целевыми выплатами. Использовать их можно только на определенные товары и услуги для детей.

Расчет осуществляется в торговых точках, работающих по соответствующим МСС-кодам. В частности, средства можно тратить на:

продукты питания, супермаркеты и специализированные продовольственные магазины;

детскую и семейную одежду;

детскую и специализированную обувь;

книги, канцтовары и школьные принадлежности;

игрушки;

спортивные товары;

электронное оборудование;

медицинские услуги, больницы, оптика, ортопедические товары и средства ухода;

образовательные услуги;

услуги по уходу за детьми;

музеи, выставки, парки аттракционов, цирки, аквариумы, дельфинарии, зоопарки и другие детские развлекательные заведения.

Как бизнесу присоединиться к программе

В Министерстве социальной политики отмечают, что отдельных дополнительных требований для бизнеса нет. Основным условием является использование платежного терминала с одним из разрешенных МСС-кодов.

Также предпринимателям рекомендуют обозначать офлайн-магазины информационными наклейками, чтобы покупатели сразу видели, что в торговой точке можно расплачиваться государственными «детскими» выплатами. Такие обозначения можно использовать и на онлайн-платформах магазинов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.