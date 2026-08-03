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Игнорирование повестки: в каких случаях грозит штраф, а когда — уголовная ответственность

19:29, 3 августа 2026
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Как закон определяет порядок вручения повесток, когда могут оштрафовать, объявить в розыск или привлечь к уголовной ответственности.
Игнорирование повестки: в каких случаях грозит штраф, а когда — уголовная ответственность
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В Украине вручение повесток остается одним из ключевых механизмов проведения мобилизации, а законодательство четко определяет как порядок их направления и вручения, так и ответственность за неявку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. При этом юридическое значение имеет не только личное получение повестки, но и ее направление заказным письмом, а за отдельные нарушения военнообязанным могут грозить штрафы, объявление в розыск или даже уголовная ответственность. Рассказываем, как именно работает эта процедура, когда неявка считается нарушением и какие последствия предусмотрены законодательством.

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Повестка в ТЦК: как ее могут вручить

Повестка является официальным вызовом гражданина в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел во время мобилизации.

Вызов осуществляется путем вручения или направления повестки.

Документ может:

  • формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
  • либо оформляться на специальном бланке, который заполняет представитель ТЦК и СП.

В ТЦК подчеркивают: повестки, сформированные через Единый государственный реестр (в том числе распечатанные), и повестки, оформленные на бумажном бланке, имеют одинаковую юридическую силу.

Проверить подлинность повестки, сформированной через реестр, можно путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих отобразить сведения, указанные в документе, в частности через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста либо соответствующее мобильное приложение.

Как направляют повестки и сколько времени есть на их получение

Повестка может быть:

  • вручена представителем группы оповещения;
  • вручена ответственным лицом во время проведения мероприятий по оповещению;
  • вручена непосредственно в ТЦК и СП;
  • направлена заказным почтовым отправлением.

Если документ направляется по почте, его могут отправить:

  • по адресу места жительства, который военнообязанный или резервист сообщил при уточнении своих военно-учетных данных;
  • если такой адрес не уточнялся — по адресу зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Для получения заказного письма с повесткой, поступившего по почте, предусмотрено три дня.

Дата явки определяется в зависимости от места проживания лица:

  • для жителей населенных пунктов, являющихся административными центрами областей, — в течение семи суток со дня направления заказного письма;
  • для жителей других населенных пунктов — в течение десяти суток со дня направления.

Каждая повестка также имеет соответствующую отметку в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг» о ее вручении или направлении.

Что делать, если невозможно прибыть в ТЦК

После надлежащего получения повестки военнообязанный обязан явиться в ТЦК и СП в указанные место и срок.

Если человек получил повестку, но не может прибыть в указанный день, он должен:

  • не позднее трех суток после установленной даты и времени явки сообщить ТЦК о причине неявки любым способом либо обратиться лично;
  • после этого прибыть в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней.

Какие причины неявки признаются уважительными

Законодательство предусматривает перечень уважительных причин неприбытия в ТЦК:

  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь;
  • военные действия и их последствия;
  • иные обстоятельства, которые фактически лишили возможности прибыть в указанное место и время;
  • смерть близкого родственника (родителей, мужа или жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки), а также близкого родственника мужа или жены.

Все такие обстоятельства необходимо подтвердить документально.

Что делать, если повестка фактически не поступала

Если человек утверждает, что повестку не получал, необходимо иметь подтверждение этого факта.

Такими доказательствами могут быть, в частности:

  • справка почтового оператора об отсутствии повестки;
  • уведомление о невозможности ее доставки.

При наличии таких документов лицо может обратиться в ТЦК, после чего вопрос о возможном нарушении может быть урегулирован.

Какая ответственность предусмотрена за игнорирование повестки

Если повестка вручена надлежащим образом — лично или заказным почтовым отправлением, — гражданин считается надлежащим образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о возможных последствиях неявки, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.

За нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена административная ответственность.

В частности, нарушителю может быть вынесено постановление о наложении штрафа от 17 000 до 25 500 гривен. Кроме того, лицо, которое без уважительных причин не явилось по повестке, могут объявить в розыск.

Систематическое игнорирование повесток может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности и применения других правовых ограничений.

Отдельно законодательство предусматривает ответственность за игнорирование боевой повестки. Такие действия квалифицируются как уклонение от призыва во время мобилизации и влекут уже не административную, а уголовную ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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