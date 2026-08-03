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Подтвердить место жительства выпиской из «Дии»: когда достаточно распечатки с QR-кодом

20:05, 3 августа 2026
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Электронная и бумажная выписки имеют одинаковую юридическую силу, если документ соответствует требованиям законодательства.
Подтвердить место жительства выпиской из «Дии»: когда достаточно распечатки с QR-кодом
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Физические лица могут подтвердить свое задекларированное или зарегистрированное место жительства не только электронным документом в приложении «Дия», но и его бумажной копией. Если выписка распечатана из мобильного приложения и содержит QR-код, такой документ можно предъявлять для подтверждения места жительства. При этом законодательство предусматривает и другие документы, которые могут использоваться для этой цели, а электронная и бумажная выписки имеют одинаковую юридическую силу.

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Распечатанную выписку из «Дии» можно использовать для подтверждения места жительства

Для подтверждения информации о задекларированном или зарегистрированном месте жительства (пребывания) физическое лицо имеет право предъявить распечатанную из мобильного приложения «Дия» выписку о зарегистрированном месте жительства, содержащую QR-код.

Такое подтверждение соответствует требованиям законодательства и может использоваться наравне с другими предусмотренными документами.

Какие документы подтверждают место жительства

В соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 1 раздела III Положения № 822 для подтверждения информации о задекларированном (зарегистрированном) месте жительства (пребывания) лицо может подать один из следующих документов:

  • выписку из реестра территориальной общины;
  • паспорт гражданина Украины в форме книжечки;
  • временное удостоверение гражданина Украины.

Какой документ подают внутренне перемещенные лица

Налоговики подчеркивают: если лицо является внутренне перемещенным, для подтверждения факта внутреннего перемещения и постановки на учет оно подает справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Такая справка оформляется в соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 года № 509.

Какой закон регулирует декларирование и регистрацию места жительства

Порядок предоставления публичных, в том числе электронных, услуг по декларированию и регистрации места жительства (пребывания) физических лиц определяется Законом Украины от 5 ноября 2021 года № 1871-IX «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине».

Этот закон регулирует порядок предоставления соответствующих услуг, а также внесение, обработку и обмен сведениями в электронных реестрах и базах данных, необходимых для их предоставления.

Имеют ли бумажная и электронная выписки одинаковую юридическую силу

Согласно пункту 2 статьи 2 Закона № 1871-IX, выписка из реестра территориальной общины — это документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий сведения о месте жительства (пребывания) лица либо информацию об отсутствии таких сведений на дату и время формирования выписки.

Вместе с тем пункт 9 статьи 26 этого Закона прямо устанавливает, что выписки из реестра территориальной общины, сформированные в электронной и бумажной формах, имеют одинаковую юридическую силу.

Таким образом, распечатанная из приложения «Дия» выписка с QR-кодом может использоваться для подтверждения места жительства так же, как и электронный документ, если она соответствует установленным требованиям законодательства.

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документы Дия

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