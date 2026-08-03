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Налоговая служба будет автоматически получать данные о пересечении границы: что изменится для украинцев

15:23, 3 августа 2026
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ГНС и Госпогранслужба автоматизировали обмен данными, что позволит определять налоговое резидентство и выявлять фиктивные операции без бумажных запросов.
Налоговая служба будет автоматически получать данные о пересечении границы: что изменится для украинцев
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Государственная налоговая служба Украины и Государственная пограничная служба внедрили автоматизированный электронный обмен информацией между своими системами. В ведомствах подчеркивают, что нововведение не меняет правил пересечения государственной границы, не вводит новых проверок или ограничений, а призвано ускорить обработку информации и усилить борьбу с теневой экономикой.

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Соответствующий договор и протокол подписали председатель ГНС Леся Карнаух и исполняющий обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины Валерий Вавринюк.

В ГНС отмечают, что автоматизация позволит значительно ускорить взаимодействие между службами. Если раньше информацию получали посредством переписки и отдельных запросов, то теперь обмен будет происходить автоматически через защищенные каналы связи.

Как будет работать новая система

Ранее сотрудники ГНС отправляли официальные письма с запросами, после чего пограничники вручную обрабатывали каждое обращение и готовили ответы.

После автоматизации сотрудник налоговой службы будет формировать электронный запрос, а система за считанные секунды автоматически предоставит ответ без участия сотрудников в ручной обработке.

Вся информация будет передаваться с соблюдением требований защиты данных и исключительно в пределах полномочий обоих государственных органов.

Для чего ГНС будет использовать информацию

В Налоговой службе пояснили, что информация о пересечении государственной границы будет использоваться вместе с другими данными для выполнения предусмотренных законом функций.

В частности, она необходима для:

  • определения налогового резидентства физических лиц, в том числе проверки пребывания в Украине более 183 дней в течение года для правильного определения налоговых обязательств и предотвращения двойного налогообложения;
  • выявления фиктивных операций, когда финансово-хозяйственные документы или отчетность предприятия подписываются руководителем, который в этот момент фактически находился за пределами Украины.

Какие гарантии защиты информации предусмотрены

В ведомствах подчеркивают, что обмен информацией будет осуществляться через Национальную систему конфиденциальной связи.

Каждый запрос будет индивидуальным и будет касаться только одного лица или одного транспортного средства при наличии четко определенных законом оснований.

Кроме того:

  • каждый запрос будет подписываться квалифицированной электронной подписью конкретного должностного лица ГНС с наложением электронной временной метки;
  • все действия пользователей будут фиксироваться в электронных журналах аудита, что исключает несанкционированный или анонимный просмотр информации.

Повлияет ли это на пересечение границы

Председатель ГНС Леся Карнаух подчеркнула, что автоматизированный доступ к информации не означает появления новых проверок, дополнительных полномочий или новых ограничений для граждан.

По её словам, эти изменения призваны помочь быстрее выявлять схемы уклонения от уплаты налогов, фиктивный импорт и экспорт, а также точнее определять налоговое резидентство.

Исполняющий обязанности председателя Госпогранслужбы Валерий Вавринюк отметил, что цифровизация межведомственного взаимодействия является одним из ключевых направлений развития государственных институтов. По его словам, автоматизированный обмен информацией сократит время обработки запросов, повысит эффективность работы обеих служб и обеспечит надлежащий уровень защиты информации.

В ГНС отдельно подчеркнули, что взаимодействие между службами никоим образом не изменяет правила или продолжительность пересечения государственной границы.

Также в ведомстве подчеркнули, что наличие налоговых вопросов или задолженности не является основанием для ограничения права на выезд за границу. Такие решения, как и ранее, могут приниматься исключительно судом в порядке, установленном законодательством.

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