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С домашним питомцем во время воздушной тревоги: имеете ли вы право зайти в укрытие

23:12, 3 августа 2026
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Могут ли не пустить в укрытие с домашним животным и какие требования действуют для владельцев
С домашним питомцем во время воздушной тревоги: имеете ли вы право зайти в укрытие
Источник фото: nashkiev.ua
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Во время воздушной тревоги украинцам не нужно выбирать между собственной безопасностью и безопасностью домашнего питомца. Законодательство разрешает находиться в укрытиях вместе с животными, однако такое право сопровождается обязанностью соблюдать установленные правила. От ответственного поведения владельцев зависят комфорт и безопасность всех людей, находящихся в защитном сооружении.

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Домашние животные могут находиться в укрытиях вместе с владельцами

Граждане во время воздушной тревоги имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. Такая возможность была предусмотрена после внесения Министерством внутренних дел Украины в 2024 году изменений в Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Это решение стало важным шагом для защиты не только людей, но и их домашних питомцев. Ранее из-за запрета на пребывание с животными некоторые люди отказывались спускаться в укрытие или были вынуждены оставлять своих четвероногих без присмотра.

Какие обязанности есть у владельцев животных в укрытии

В то же время право находиться в укрытии вместе с домашним животным предусматривает ответственность его владельца. Именно он должен позаботиться о безопасном пребывании животного и не создавать неудобств или угроз для других людей.

Во время пребывания в укрытии рекомендуется:

  • держать собак на поводке;
  • небольших собак, кошек и других домашних животных перевозить в переносках или контейнерах;
  • иметь при себе запас воды и корма, ветеринарный паспорт (при наличии), необходимые ветеринарные препараты, а также средства для уборки за животным;
  • не оставлять питомца без присмотра и контролировать его поведение.

Какие правила действуют для собак опасных пород

Отдельные требования касаются владельцев собак, относящихся к Перечню опасных пород, утвержденному Кабинетом Министров.

Во время пребывания в общественных местах, в том числе в укрытиях, такие собаки должны находиться на коротком поводке и в наморднике.

В перечень входят, в частности:

  • американский пит-бультерьер;
  • американский стаффордширский терьер;
  • ротвейлер;
  • доберман;
  • кавказская овчарка;
  • среднеазиатская овчарка (алабай);
  • бульмастиф;
  • тибетский мастиф;
  • аргентинский дог;
  • канарский дог;
  • американская акита, а также другие породы и их метисы, определенные законодательством.

Почему даже послушная собака может представлять опасность

В Госпродпотребслужбе обращают внимание, что даже хорошо социализированная и послушная собака во время воздушной тревоги может вести себя непредсказуемо. Взрывы, громкие звуки, стресс и большое скопление людей способны существенно повлиять на поведение животного.

Именно поэтому использование поводка и намордника для собак, для которых это предусмотрено законодательством, является важным требованием безопасности.

Почему важно соблюдать правила в укрытии

В укрытиях одновременно могут находиться дети, пожилые люди, лица с инвалидностью, а также граждане, которые боятся животных или имеют аллергию. Соблюдение простых правил помогает обеспечить безопасные и комфортные условия для всех.

Таким образом, домашние животные имеют право находиться рядом со своими владельцами во время воздушной тревоги. В то же время ответственное отношение к их содержанию, выполнение требований законодательства и уважение к другим людям являются залогом безопасного пребывания каждого в укрытии.

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