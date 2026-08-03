С домашним питомцем во время воздушной тревоги: имеете ли вы право зайти в укрытие

Могут ли не пустить в укрытие с домашним животным и какие требования действуют для владельцев

Источник фото: nashkiev.ua

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Во время воздушной тревоги украинцам не нужно выбирать между собственной безопасностью и безопасностью домашнего питомца. Законодательство разрешает находиться в укрытиях вместе с животными, однако такое право сопровождается обязанностью соблюдать установленные правила. От ответственного поведения владельцев зависят комфорт и безопасность всех людей, находящихся в защитном сооружении.

Домашние животные могут находиться в укрытиях вместе с владельцами

Граждане во время воздушной тревоги имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. Такая возможность была предусмотрена после внесения Министерством внутренних дел Украины в 2024 году изменений в Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Это решение стало важным шагом для защиты не только людей, но и их домашних питомцев. Ранее из-за запрета на пребывание с животными некоторые люди отказывались спускаться в укрытие или были вынуждены оставлять своих четвероногих без присмотра.

Какие обязанности есть у владельцев животных в укрытии

В то же время право находиться в укрытии вместе с домашним животным предусматривает ответственность его владельца. Именно он должен позаботиться о безопасном пребывании животного и не создавать неудобств или угроз для других людей.

Во время пребывания в укрытии рекомендуется:

держать собак на поводке;

небольших собак, кошек и других домашних животных перевозить в переносках или контейнерах;

иметь при себе запас воды и корма, ветеринарный паспорт (при наличии), необходимые ветеринарные препараты, а также средства для уборки за животным;

не оставлять питомца без присмотра и контролировать его поведение.

Какие правила действуют для собак опасных пород

Отдельные требования касаются владельцев собак, относящихся к Перечню опасных пород, утвержденному Кабинетом Министров.

Во время пребывания в общественных местах, в том числе в укрытиях, такие собаки должны находиться на коротком поводке и в наморднике.

В перечень входят, в частности:

американский пит-бультерьер;

американский стаффордширский терьер;

ротвейлер;

доберман;

кавказская овчарка;

среднеазиатская овчарка (алабай);

бульмастиф;

тибетский мастиф;

аргентинский дог;

канарский дог;

американская акита, а также другие породы и их метисы, определенные законодательством.

Почему даже послушная собака может представлять опасность

В Госпродпотребслужбе обращают внимание, что даже хорошо социализированная и послушная собака во время воздушной тревоги может вести себя непредсказуемо. Взрывы, громкие звуки, стресс и большое скопление людей способны существенно повлиять на поведение животного.

Именно поэтому использование поводка и намордника для собак, для которых это предусмотрено законодательством, является важным требованием безопасности.

Почему важно соблюдать правила в укрытии

В укрытиях одновременно могут находиться дети, пожилые люди, лица с инвалидностью, а также граждане, которые боятся животных или имеют аллергию. Соблюдение простых правил помогает обеспечить безопасные и комфортные условия для всех.

Таким образом, домашние животные имеют право находиться рядом со своими владельцами во время воздушной тревоги. В то же время ответственное отношение к их содержанию, выполнение требований законодательства и уважение к другим людям являются залогом безопасного пребывания каждого в укрытии.

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