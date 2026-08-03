Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

В таком случае украинцам рекомендуют сначала проверить информацию об инвалидности в государственном реестре, а при необходимости обратиться в ЦНАП.

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В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады прокомментировали многочисленные обращения от людей с пожизненной инвалидностью, у которых в приложении «Резерв+» перестала отображаться или автоматически не продлилась отсрочка. Предположительно, проблема связана с отсутствием или некорректным отображением данных об инвалидности в государственных реестрах.

Почему может не продлеваться отсрочка

По предварительной информации, при автоматической проверке сведений в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) система в отдельных случаях не находит информацию об установленной инвалидности.

Из-за этого автоматическое продление отсрочки не происходит.

При этом отмечается, что такая ситуация не обязательно означает утрату права на отсрочку. Вероятной причиной является отсутствие или некорректное отображение сведений в государственных реестрах.

Что рекомендуется сделать

Прежде всего гражданам рекомендуют обратиться в орган социальной защиты населения (УСЗН) по месту жительства и проверить, содержатся ли сведения об установленной инвалидности в Единой информационной системе социальной сферы.

Если информация отсутствует, необходимо обратиться с просьбой внести или обновить её. После обновления данные должны стать доступными для государственных информационных систем, использующих ЕИССС.

Если отсрочка требуется срочно

Если оформить отсрочку необходимо безотлагательно, рекомендуется не дожидаться завершения обновления государственных реестров.

В таком случае можно подать документы для оформления отсрочки через ЦНАП или иным способом, предусмотренным законодательством.

При этом отмечается, что это временное решение, а вопрос с актуализацией данных в ЕИССС все равно необходимо решить.

Какую информацию просят сообщать

Если после выполнения этих действий проблема не исчезнет, граждан просят сообщить об этом через комментарии или общественную приемную.

Для анализа ситуации рекомендуют указать:

дату, когда исчезла отсрочка;

группу инвалидности (без указания диагноза);

была ли отсрочка оформлена автоматически или по заявлению;

область проживания.

Ситуация еще проверяется

В Верховной Раде обратили внимание, что приведенная информация основана на многочисленных обращениях граждан и предварительном анализе работы государственных информационных систем.

Также сообщается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ситуации, а при необходимости будут направлены обращения в ответственные органы для устранения выявленной проблемы.

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