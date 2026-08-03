Если не подадите документы до 10 августа, — Минобороны отменит статус критически важного предприятия

Оборонным предприятиям необходимо подтвердить соответствие установленным критериям, чтобы сохранить право на бронирование.

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса, получившие статус критически важных по решению Министерства обороны Украины, должны до 10 августа 2026 года подать документы для его подтверждения. Для большинства предприятий предусмотрена упрощенная процедура, однако те, кто получил статус по грантовому критерию BRAVE1, должны пройти полное повторное подтверждение.

Минобороны пересматривает ранее принятые решения

Министерство обороны проводит пересмотр ранее принятых решений об определении предприятий оборонно-промышленного комплекса как критически важных и разъяснило порядок подтверждения этого статуса.

Пересмотр касается решений, принятых до 7 июля 2026 года, и осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30 мая 2026 года № 692.

Кроме того, правительство поручило государственным органам до 1 сентября 2026 года пересмотреть действующие решения об определении предприятий, учреждений и организаций как критически важных. Постановлением Кабинета Министров от 1 июля 2026 года № 862 был уточнен порядок такого пересмотра, сроки действия соответствующих решений и условия сохранения бронирования работников.

Документы необходимо подать до 10 августа

Предприятия, получившие статус критически важных по решению Минобороны, должны до 10 августа 2026 года подать документы в соответствии с критерием, на основании которого им был присвоен этот статус.

Для большинства предприятий предусмотрена упрощенная процедура подтверждения без повторной подачи полного пакета документов. В то же время предприятия, получившие статус по грантовому критерию BRAVE1, должны пройти полное повторное подтверждение.

Что произойдет в случае своевременной или несвоевременной подачи документов

Если предприятие подаст документы в установленный срок, решение об определении его как критически важного будет оставаться в силе до даты, указанной в предыдущем решении.

Бронирование военнообязанных работников также будет сохраняться в течение срока, на который оно было предоставлено, но не дольше срока действия статуса критически важного предприятия.

Если предприятие, для которого предусмотрена упрощенная процедура, не подаст документы до установленного срока, с 1 сентября 2026 года его статус будет отменен. Одновременно будет аннулирована и отсрочка от призыва военнообязанных работников.

Для предприятий, получивших статус по грантовому критерию BRAVE1, решение о подтверждении или отмене статуса будет приниматься после рассмотрения полного пакета документов.

Кто может воспользоваться упрощенной процедурой

Упрощенная процедура применяется к предприятиям, которые были определены как критически важные в соответствии с отдельными критериями, утвержденными приказом Министерства обороны Украины от 28 октября 2025 года № 722.

К этой категории относятся:

исполнители и соисполнители государственных контрактов, в которых более 50 % деятельности составляет выполнение оборонных заказов;

резиденты Defence City;

производители взрывчатых веществ и боеприпасов, имеющие соответствующий статус, заключившие совместное решение с Минобороны и включенные в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;

другие предприятия ОПК, авиастроительной отрасли и сферы космической деятельности, которые были признаны важными для национальной экономики по совокупности не менее трёх критериев и могли резервировать до 50 % военнообязанных работников.

Отдельной категорией являются предприятия, получившие государственную поддержку в виде гранта BRAVE1 на развитие инноваций и технологий для нужд обороны. Для них предусмотрено полное переподтверждение статуса.

Какие документы необходимо подать

Исполнители и соисполнители государственных контрактов

Необходимо подать:

обращение с информацией о соответствии критерию, по которому предприятие было определено как критически важное;

информацию о конечных сроках исполнения соответствующего договора;

справку о размере средней заработной платы работников за предыдущий месяц;

налоговый расчет сумм дохода за предыдущий месяц.

Резиденты Defence City

Необходимо подать:

заявление с указанием соответствия критерию;

справку о средней заработной плате работников;

налоговый расчет сумм дохода.

В заявлении рекомендуется указать дату и номер приказа о предоставлении статуса резидента Defence City.

Производители взрывчатых веществ и боеприпасов

В Министерство обороны необходимо подать:

заявление о соответствии критерию;

информацию о сроке действия совместного решения с Министерством обороны;

справку о средней заработной плате работников;

налоговый расчет сумм дохода.

Предприятия, которые могли забронировать до 50% работников

Такие предприятия должны подать:

справку о средней заработной плате работников за предыдущий месяц;

налоговый расчет сумм дохода за предыдущий месяц.

Кто должен пройти полное повторное подтверждение

Полный пакет документов подают предприятия, получившие государственный грант BRAVE1.

В него входят:

письмо-обращение в Министерство обороны с указанием кода ЕГРПОУ, контактных данных, основных видов деятельности и количества военнообязанных работников;

заверенная копия грантового договора с Фондом развития инноваций;

документ, подтверждающий получение грантовых средств.

По результатам рассмотрения документов будет принято решение о подтверждении или отмене статуса критически важного предприятия.

Как подать документы

Документы можно подать в электронном виде по адресу [email protected]. Электронное письмо обязательно должно быть подписано квалифицированной электронной подписью.

Также документы принимаются в бумажном виде по адресу: 03168, г. Киев, проспект Воздушных Сил, 6.

Справки можно получить по телефону (044) 230-74-99 в рабочие дни с 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.

От чего зависит сохранение рабочих мест

После рассмотрения документов рабочая группа Министерства обороны принимает решение о соответствии предприятия установленным критериям. Именно это решение служит основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76.

В Минобороны отмечают, что бесперебойная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса напрямую влияет на обеспечение Сил обороны вооружением и военной техникой.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что своевременная подача документов является обязательным условием для сохранения статуса критически важного предприятия и бронирования его военнообязанных работников.

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