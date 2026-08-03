Мама вышла на работу до достижения ребенком одного года — заберут ли государственное пособие

Потеряет ли мама пособие после выхода на работу: Пенсионный фонд поставил точку в распространенном вопросе.

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Досрочный выход матери на работу после рождения ребенка не означает автоматическую утрату права на государственную помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года. Действующее законодательство четко определяет случаи, когда выплаты могут быть прекращены, и трудоустройство матери в этот перечень не входит.

Выход на работу не лишает права на помощь

Государственная помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года является одним из видов социальной поддержки семей с детьми.

Порядок назначения и выплаты этой помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины № 1751. Документ содержит исчерпывающий перечень оснований, при которых выплата может быть прекращена.

В каких случаях выплату помощи прекращают

Согласно постановлению Кабмина № 1751, выплата государственной помощи прекращается в случае:

лишения получателя родительских прав;

отказа от воспитания ребенка;

временного устройства ребенка на полное государственное обеспечение;

прекращения опеки;

пребывания получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;

отмены усыновления;

смерти ребенка или получателя помощи.

Влияет ли трудоустройство матери на выплаты

В Пенсионном фонде подчеркивают: выход матери на работу до того, как ребенку исполнится один год, не является основанием для прекращения выплаты государственной помощи.

Таким образом, если женщина решила досрочно вернуться к работе, это само по себе не лишает ее права на получение помощи по уходу за ребенком до достижения им одного года. Законодательством предусмотрены другие, четко определенные основания для прекращения таких выплат, и трудоустройство среди них отсутствует.

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