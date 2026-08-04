Больницы могут остаться без средств от НСЗУ: названо обязательное условие, которое необходимо выполнить до 1 сентября

Учреждения первичной медицинской помощи должны до 1 сентября выполнить новые требования по лечению пациентов с туберкулезом.

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До 1 сентября 2026 года учреждения первичной медицинской помощи должны выполнить новые обязательные требования по сопровождению и лечению пациентов с туберкулезом. В случае их невыполнения Национальная служба здоровья Украины приостановит оплату по договору в рамках Программы медицинских гарантий до устранения нарушений.

Новые требования вступят в силу с 1 сентября

До 1 сентября 2026 года учреждения первичной медицинской помощи должны выполнить дополнительные требования по сопровождению и лечению пациентов с туберкулезом.

Такие требования предусмотрены условиями закупки и спецификациями медицинских услуг по пакету «Первичная медицинская помощь», а также Порядком реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2026 году, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2025 года № 1808 (с изменениями). Они являются обязательным условием договора о медицинском обслуживании населения в рамках Программы медицинских гарантий.

НСЗУ заранее сообщила об изменениях

В Национальной службе здоровья Украины отметили, что заблаговременно проинформировали поставщиков первичной медицинской помощи о введении новых требований относительно сопровождения и лечения взрослых и детей, больных туберкулезом.

Первое официальное уведомление было направлено учреждениям за семь месяцев до вступления требований в силу. Начиная с января 2026 года НСЗУ рассылала официальные письма, в которых сообщала о новых требованиях, порядке их выполнения и внесении изменений в договоры. Уже с февраля 2026 года через информационную систему НСЗУ (SAP) была открыта техническая возможность подачи предложений о внесении соответствующих изменений в договоры.

Какие шаги необходимо выполнить

Руководителю учреждения необходимо определить врача первичной медицинской помощи, который будет отвечать за сопровождение и лечение взрослых и детей с туберкулезом.

Выбранный врач должен пройти тематическое повышение квалификации по консультированию, ведению и лечению пациентов с туберкулезом или иметь действующий сертификат врача-фтизиатра.

Одним из вариантов выполнения этого требования является прохождение бесплатного онлайн-курса Центра общественного здоровья МЗ Украины «Ведение пациентов с туберкулезом на амбулаторном этапе лечения для врачей первичной медицинской помощи».

После определения ответственного врача и подтверждения его квалификации руководитель учреждения или уполномоченное лицо должны через информационную систему НСЗУ (SAP) подать предложение о внесении изменений в договор о медицинском обслуживании населения в рамках Программы медицинских гарантий.

После рассмотрения документов НСЗУ, если они соответствуют установленным требованиям, заключит с поставщиком дополнительное соглашение к договору.

До какого срока необходимо подать документы

Возможность подачи предложений через SAP будет доступна до 15 октября 2026 года до 18:00 по киевскому времени.

В то же время, чтобы изменения вступили в силу уже с 1 сентября 2026 года, предложение о внесении изменений в договор необходимо подать не позднее 31 августа 2026 года, поскольку они начинают действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи.

Что будет в случае невыполнения требований

В случае возникновения вопросов консультацию можно получить по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 или в соответствующем межрегиональном департаменте службы.

В НСЗУ подчеркнули, что в случае невыполнения новых требований будут применяться предусмотренные договором меры реагирования. В частности, оплата по договору о медицинском обслуживании населения в рамках Программы медицинских гарантий будет приостановлена до момента устранения несоответствий и внесения необходимых изменений в договор. После подтверждения выполнения всех требований и заключения дополнительного соглашения финансирование будет возобновлено.

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